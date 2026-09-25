Sanità, sciopero di 24 ore: possibili disagi per esami e visite il 2 ottobre

La mobilitazione indetta dal sindacato Csle potrà interessare anche prenotazioni e accettazione. Garantiti pronto soccorso e servizi essenziali

Possibili disagi per esami, visite ambulatoriali e prenotazioni nella giornata di venerdì 2 ottobre, per lo sciopero proclamato dal sindacato Csle, aderente a Fi-Si. La mobilitazione durerà l’intera giornata e riguarderà i dipendenti di tutte le categorie pubbliche e private, compresi i dirigenti.

L’azienda sanitaria avverte che potranno verificarsi ripercussioni sia negli ospedali sia nei servizi territoriali. Le difficoltà potrebbero interessare le prestazioni sanitarie, come esami e attività ambulatoriali, e quelle amministrative, dalle prenotazioni all’accettazione, anche quando affidate a ditte esterne. L’azienda si scusa anticipatamente con gli utenti per gli eventuali disagi.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa per la sanità. Nell’assistenza diretta ai ricoverati sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei pazienti più gravi e di quelli che non possono essere dimessi.

Resteranno quindi assicurati il pronto soccorso e i servizi collegati alle necessità di salute non rinviabili, per i ricoverati e per gli altri cittadini, compresi i turni nei reparti. Saranno garantiti anche il personale tecnico necessario alla preparazione dei pasti e gli altri servizi di base.