Ospedale San Luca: al via i lavori per la riorganizzazione dei parcheggi

L’intesa tra Usl e Sat porta a 531 i posti per i lavoratori e facilita l’arrivo dei cittadini in caso di necessità o urgenza

Sono partiti lunedì (5 ottobre) i lavori di permuta delle aree di parcheggio dell’ospedale San Luca di Lucca. Questo atteso intervento permette di dare attuazione operativa all’accordo siglato nello scorso mese di luglio tra l’azienda Usl Toscana nord ovest e la società concessionaria Sat spa, che porterà a 531 posti auto complessivi l’area riservata ai dipendenti e renderà più semplice l’accesso al Pronto soccorso per i cittadini.

“L’intervento – ribadisce il direttore dell’ospedale, Francesco Puggelli – produce benefici immediati sia per il personale sia per l’utenza: da un lato risponde alle esigenze dei lavoratori con 110 posti in più e una viabilità più fluida; dall’altro rende l’accesso al Pronto soccorso più semplice, snello e immediato per i cittadini, evitando lunghi percorsi a piedi a chi si trova in una situazione di necessità o di urgenza. La riorganizzazione rafforza così la qualità complessiva dei servizi erogati e conferma che la collaborazione tra istituzioni produce risultati concreti”.

I lavori

L’area oggi denominata Visitatori 2 viene riconvertita in parcheggio riservato al personale ospedaliero: si crea così un’unica grande area di sosta da 531 posti complessivi, rispetto ai 362 precedenti, con 110 stalli aggiuntivi a favore dei dipendenti. L’obiettivo è superare la frammentazione attuale e ridurre le code e i tempi di attesa nelle fasce di cambio turno. L’attuale parcheggio dipendenti antistante il Pronto soccorso viene invece trasformato in un’area a pagamento destinata all’utenza, con 121 posti auto. La misura consente un accesso più rapido e ordinato al servizio di emergenza-urgenza: oltre agli stalli di sosta temporanea gratuita già presenti, gli utenti potranno parcheggiare a pochi metri dall’ingresso della struttura, evitando di percorrere a piedi l’intero perimetro dell’ospedale. In attesa del completamento dei lavori, l’accordo prevede inoltre la messa a disposizione dei dipendenti di 50 posti auto aggiuntivi temporanei nell’area visitatori.