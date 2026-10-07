Rossana Tongiani nominata responsabile della Medicina dello Sport nella provincia di Lucca

La dottoressa Rossana Tongiani è la nuova responsabile della Medicina dello Sport dell’area nord dell’azienda Usl Toscana nord ovest, che comprende le province di Massa Carrara e Lucca.

L’incarico è iniziato lo scorso primo ottobre, come previsto dalla determina con cui la direttrice generale, Maria Letizia Casani, ha formalizzato la nomina.

La Medicina dello sport svolge un ruolo fondamentale nella promozione dell’attività fisica e nella prevenzione sanitaria. La disciplina si occupa della valutazione dell’idoneità sportiva agonistica e non agonistica, della prevenzione dei rischi connessi alla pratica sportiva, del monitoraggio delle condizioni di salute degli atleti e della promozione dell’esercizio fisico come strumento di benessere e cura per tutta la popolazione.

“Accolgo questo incarico con responsabilità ed entusiasmo – dichiara Tongiani – la Medicina dello Sport è un presidio importante per la tutela della salute di tutti i cittadini che praticano attività fisica. Lavoreremo per consolidare e valorizzare ulteriormente i servizi offerti nei territori di Massa Carrara e Lucca“.

“Rivolgo alla dottoressa Tongiani i migliori auguri per questo nuovo incarico – afferma la direttrice generale, Maria Letizia Casani – la sua esperienza professionale sarà un valore aggiunto per la promozione dell’attività fisica e la prevenzione“.

Rossana Tongiani

La dottoressa Tongiani si è laureata in medicina e chirurgia all’università di Pisa e ha svolto il proprio percorso formativo nell’istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa, l’istituto di clinica medica dell’Università di Pisa e nell’azienda ospedaliera universitaria Pisana.

Dopo aver conseguito le specializzazioni in medicina dello sport all’Università di Pisa e in cardiologia all’Università di Parma, dal 2000 è dirigente medico in cardiologia dell’ospedale Apuane di Massa.