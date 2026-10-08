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Sanità, servizi a rischio per lo sciopero regionale indetto dalla Fp Cgil
Mercoledì 14 ottobre possibili ripercussioni su prestazioni e attività amministrative, anche affidate a ditte esterne. Garantiti pronto soccorso e assistenza urgente
Possibili disagi nei servizi sanitari e amministrativi in Toscana per l’intera giornata di mercoledì 14 ottobre, quando è in programma uno sciopero indetto dalla Fp Cgil, limitato al territorio regionale e rivolto a tutti i dipendenti pubblici e privati, del comparto e della dirigenza.
L’agitazione potrebbe avere ripercussioni sulle attività ospedaliere e territoriali, con eventuali interruzioni o rallentamenti per esami, prestazioni ambulatoriali, prenotazioni e accettazione. Interessati anche i servizi affidati a ditte esterne. L’azienda sanitaria si scusa anticipatamente con gli utenti per i disagi che potrebbero verificarsi.
Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali della sanità. Nell’assistenza ai degenti sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei pazienti più gravi e non dimissibili.
Resteranno assicurati il pronto soccorso e le attività legate ai bisogni di salute non differibili, compresi i turni nei reparti, la preparazione dei pasti e gli altri servizi di base. Tra le prestazioni garantite rientrano inoltre l’assistenza domiciliare, la prevenzione urgente relativa ad alimenti e bevande, la vigilanza veterinaria e le attività di protezione civile. Sarà tutelato anche il funzionamento delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici.