Sanità, servizi a rischio per lo sciopero regionale indetto dalla Fp Cgil

Mercoledì 14 ottobre possibili ripercussioni su prestazioni e attività amministrative, anche affidate a ditte esterne. Garantiti pronto soccorso e assistenza urgente

Possibili disagi nei servizi sanitari e amministrativi in Toscana per l’intera giornata di mercoledì 14 ottobre, quando è in programma uno sciopero indetto dalla Fp Cgil, limitato al territorio regionale e rivolto a tutti i dipendenti pubblici e privati, del comparto e della dirigenza.

L’agitazione potrebbe avere ripercussioni sulle attività ospedaliere e territoriali, con eventuali interruzioni o rallentamenti per esami, prestazioni ambulatoriali, prenotazioni e accettazione. Interessati anche i servizi affidati a ditte esterne. L’azienda sanitaria si scusa anticipatamente con gli utenti per i disagi che potrebbero verificarsi.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali della sanità. Nell’assistenza ai degenti sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei pazienti più gravi e non dimissibili.