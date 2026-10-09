‘Il Verde che Cura’: al San Luca di Lucca il congresso nazionale sulla sanità sostenibile

Oggi (9 ottobre) e domani (10 ottobre) l’auditorium Sesti dell’ospedale San Luca di Lucca ospita il congresso nazionale Il Verde che Cura: sostenibilità, tecnologia e umanizzazione dell’edilizia sanitaria. L’evento è promosso dall’azienda Usl Toscana nord ovest, Simm, SItI e Siais, in collaborazione con Anmdo.

Al centro del convegno ci sono temi chiave come: la transizione ecologica e sanità sostenibile – le sfide legate alla direttiva europea Case Green (EPBD IV) e la decarbonizzazione del patrimonio edilizio sanitario; l’umanizzazione delle cure e design biofilico – il ruolo del verde e della natura negli spazi indoor per migliorare il benessere psicofisico di pazienti e operatori; l’esperienza della Fabbrica dell’Aria – l’innovativo impianto installato nella hall dell’Ospedale di Lucca e ideato dal professor Stefano Mancuso per la depurazione e la qualità dell’aria indoor.

Ad aprire l’evento, dopo il saluto dei rappresentanti dei soggetti promotori e l’introduzione del direttore dell’ospedale Francesco Puggelli, è stata proprio la lezione magistrale di Stefano Mancuso, che ha creato grande interesse tra i partecipanti.

L’incontro è poi andato avanti con altre relazioni e tematiche di grande rilevanza e proseguirà anche domani (sabato 10 ottobre). Si concluderà, tra l’altro, con una tavola rotonda a cui parteciperanno le autorità cittadine.

Alla base dell’iniziativa c’è l’idea che il sistema sanitario sia chiamato oggi ad affrontare una delle più importanti sfide del nostro tempo: coniugare qualità dell’assistenza, sostenibilità ambientale, resilienza energetica e benessere delle persone. In uno scenario caratterizzato dalla crisi climatica e dall’aumento dei costi energetici, gli ospedali rappresentano un settore strategico per la transizione ecologica e per la costruzione di sistemi sanitari più sostenibili, come richiesto dalle nuove direttive europee sulla decarbonizzazione del patrimonio edilizio e dagli obiettivi del Green Deal Europeo.

Le strutture sanitarie sono infatti tra gli edifici più energivori e complessi da gestire, ma costituiscono al tempo stesso infrastrutture essenziali per la tutela della salute pubblica. La sostenibilità degli ospedali non è quindi soltanto una questione ambientale o tecnologica, ma un tema di governance, programmazione sanitaria e sicurezza strategica, che coinvolge aspetti economici, organizzativi, energetici e sociali.

Per gli ospedali è l’opportunità di vivere un cambio di paradigma epocale: dal concetto di macchina per curare (l’ospedale funzionalista) a quello di luogo che cura (healing environment). In questo contesto, l’umanizzazione degli ambienti ospedalieri ed in particolare l’introduzione della natura negli spazi indoor, funzionali e assistenziali non è più un elemento decorativo, ma diventa un vero e proprio strumento tecnologico e terapeutico, capace di contribuire al miglioramento della qualità ambientale e della qualità percepita degli spazi di cura. L’esperienza della Fabbrica dell’Aria, installata all’ospedale di Lucca, costituisce un esempio concreto di innovazione che integra sostenibilità ambientale, ricerca scientifica e benessere delle persone.

Il congresso Il Verde che Cura: sostenibilità, tecnologia e umanizzazione dell’edilizia sanitaria nasce con l’obiettivo di favorire un confronto multidisciplinare tra manager sanitari, direttori generali e sanitari, igienisti, architetti, ingegneri, progettisti, decisori pubblici e stakeholder istituzionali sui nuovi paradigmi della sanità sostenibile.