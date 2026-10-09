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Prelievi ematici: dal 2 novembre cambia l’accesso al punto prelievi di Campo di Marte
La modifica è accompagnata da un potenziamento dell’offerta territoriale nei punti prelievo presenti nella Piana di Lucca
A partire dal 2 novembre non sarà più possibile effettuare i prelievi ematici ad accesso diretto al padiglione A della cittadella della salute Campo di Marte a Lucca. Le prestazioni saranno disponibili su prenotazione attraverso il portale Zerocode.
Resteranno comunque garantiti in accesso diretto i prelievi urgenti, i prelievi destinati ai pazienti oncologici, quelli relativi alla gravidanza e i prelievi per la terapia anticoagulante orale (TAO).
La modifica è accompagnata da un potenziamento dell’offerta territoriale nei punti prelievo presenti nella Piana di Lucca. In particolare alla Casa della Comunità di San Leonardo in Treponzio, oltre alle giornate già attive di martedì e venerdì, è stata aggiunta la giornata del giovedì; alla Casa della Salute di Marlia è stato aumentato il numero dei prelievi prenotabili nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; alla Misericordia di Capannori è stata attivata la giornata del mercoledì; alla Casa della Salute di Sant’Anna i prelievi sono disponibili dal lunedì al venerdì; al presidio di Pontetetto sono state aggiunte le giornate di martedì e mercoledì, oltre a quella del giovedì già attiva; alla Casa della Comunità di Torcigliano è stata attivata anche la giornata del sabato, oltre le giornate già attive di lunedì e mercoledì.
Sono inoltre attivi diversi punti prelievo gestiti dalle associazioni del territorio, che offrono ulteriori opportunità di accesso ai cittadini.