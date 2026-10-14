Chirurgia ortopedica robotica, al San Luca una nuova unità per l’area nord ovest

Un polo di chirurgia robotica al San Luca, al servizio anche degli ospedali di Pontedera e Viareggio. È attiva da maggio la nuova unità ospedaliera semplice (Uos) dell’ospedale di Lucca, coordinata da Miria Tenucci e inserita nell’unità operativa complessa (Uoc) di ortopedia e traumatologia.

La nuova struttura consolida un percorso avviato nel 2019, quando l’ortopedia lucchese è stata tra le prime in Toscana a utilizzare il sistema robotico ‘Mako’. Voluta da Giuseppe Lioci, direttore dell’area aziendale ortopedie e traumatologie dell’Asl Toscana nord ovest e primario dell’ortopedia e traumatologia del Versilia, l’unità nasce come centro di riferimento sovrazonale. Al polo lucchese afferiscono anche i chirurghi protesici degli ospedali di Pontedera e Viareggio, con l’obiettivo di condividere competenze ed esperienze e garantire lo stesso livello di cura su tutto il territorio.

Al centro dell’attività c’è oggi ‘Rosa’, il sistema robotico di ultima generazione sviluppato da Zimmer Biomet per la chirurgia protesica del ginocchio, che affianca e sviluppa l’esperienza maturata con ‘Mako’. A queste tecnologie si aggiunge la piattaforma Exactech Gps per le protesi di spalla. Al San Luca è inoltre consolidata l’attività di protesizzazione dell’anca per via mini-invasiva, parte del percorso di chirurgia a bassa invasività del centro.

“Il nostro percorso con la robotica è iniziato nel 2019 e ci ha permesso di maturare una grande esperienza – sottolinea il direttore dell’area aziendale ortopedie e traumatologie, dottor Lioci –. Con l’attivazione della Uos e l’introduzione di ‘Rosa’ compiamo un’evoluzione naturale: la robotica non sostituisce la mano del chirurgo, ma la rende più precisa e riproducibile. Unita alla nostra esperienza nella chirurgia mini-invasiva dell’anca, ci permette di offrire un percorso di cura davvero moderno, sicuro e personalizzato”.

La piattaforma robotica permette di pianificare l’intervento sulla base di un modello tridimensionale dell’articolazione del paziente e assiste il chirurgo nelle diverse fasi dell’operazione, con una precisione millimetrica nei tagli ossei e nel posizionamento della protesi. L’obiettivo è ricostruire con maggiore fedeltà la cinematica articolare, cioè il movimento naturale dell’articolazione e il corretto equilibrio tra le sue strutture, favorendo una migliore funzionalità.

La maggiore accuratezza consente inoltre di preservare più tessuto osseo e tessuti molli, ridurre l’invasività dell’intervento e il sanguinamento durante l’operazione, favorendo un recupero funzionale più rapido. Il corretto allineamento e bilanciamento dell’impianto contribuisce anche ad aumentarne la durata.

La chirurgia robotica rappresenta oggi uno degli standard qualitativi più elevati nella chirurgia protesica e viene impiegata soprattutto per il trattamento dell’artrosi. Questa patologia degenerativa cronica provoca progressivamente dolore e limitazione dei movimenti e, nei casi più avanzati, deformazioni dell’articolazione, con conseguenze significative sulla qualità della vita.

“La creazione di un polo unico a Lucca è una scelta organizzativa strategica – aggiunge la coordinatrice della Uos chirurgia robotica, dottoressa Tenucci -. Mettiamo a sistema una storia iniziata sette anni fa, le tecnologie più avanzate di oggi e le competenze dei chirurghi protesici di Lucca, Pontedera e Viareggio. L’obiettivo è garantire ai pazienti di tutta l’area nord ovest la possibilità di accedere a queste tecnologie vicino a casa, con il massimo della qualità”.