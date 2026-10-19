Dal ricordo di Roberto Belluomini un aiuto alla formazione dei sanitari per la pancreatite acuta

Una donazione in memoria di Roberto Belluomini per sostenere la formazione del personale sanitario e contribuire a migliorare la cura dei pazienti con pancreatite acuta. È nato da questo gesto della famiglia il Lucca pancreas meeting: update sulla pancreatite Acuta, che sabato (17 ottobre) ha riunito numerosi professionisti nell’auditorium del centro sanitario di Capannori.

Al centro del confronto, il percorso del paziente all’interno dell’ospedale: dalle prime ore di trattamento alla gestione dei casi più complessi. L’obiettivo è integrare e perfezionare la procedura specifica per l’ospedale San Luca di Lucca, per poi estenderla a livello aziendale, rafforzando la collaborazione tra le diverse specialità coinvolte.

A legare l’approfondimento scientifico all’esperienza dei pazienti e delle loro famiglie è stato l’intervento di Lia Bartolomei, moglie di Belluomini, ricoverato lo scorso anno nella terapia intensiva dell’ospedale di Lucca. La sua testimonianza ha rappresentato uno dei momenti più toccanti dell’incontro, realizzato grazie al contributo dei familiari in ricordo del loro caro.

I lavori sono stati introdotti da Cesare Fabrizio Benanti, direttore della struttura di anestesia e rianimazione di Lucca e Valle del Serchio, e da Giovan Battista Previti, medico della stessa struttura, relatore e responsabile scientifico dell’evento. Sono poi intervenute Chiara Terrenzio, della direzione sanitaria del San Luca, e Mila Rosa Mazzotti, direttrice della struttura assistenza infermieristica Lucca e Valle del Serchio.

Quattro le sessioni multidisciplinari dedicate all’intero percorso di cura: identificazione e trattamento nelle prime ore, gestione medica della pancreatite acuta, strategie di gestione avanzata e sviluppo di nuovi percorsi e sinergie. Un confronto tra specialisti orientato a rendere la presa in carico sempre più tempestiva, coordinata e sicura.

Tra relatori e moderatori hanno partecipato Fabiana Frosini, Giulio Barra, Alessandra Fosso, Nicola Mancini, Erika Taddei, Giancarlo Tintori, Francesco Moschini, Veronica D’Elia, Lucia Giori, Lucrezia Putti, Caterina Pierotti, Pierdomenico Manduca, Simone Paracchini, Paola Da Massa Carrara, Andrea Sostilio, Alessio Auci, Cristina Carpenito, Maria Lucia Bindi, Daniela Luciana Boccalatte, Gianpaolo Balzano e Tommaso Bellandi.