Prelievi con prenotazione online, i Comitati sanità: “Resti almeno un giorno ad accesso libero”

La prenotazione obbligatoria per eliminare le code al centro prelievi rischia di creare nuove difficoltà per gli anziani e per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti digitali. È questa la preoccupazione espressa dai Comitati sanità, che contestano il mancato confronto sull’introduzione del sistema online Zero Code, prevista da novembre.

“Apprendiamo dalla stampa locale che, a partire dal mese di novembre, dunque tra pochi giorni, l’accesso al centro prelievi sarà subordinato alla prenotazione attraverso il sistema Zero Code. Secondo quanto dichiarato dall’Asl, questa misura dovrebbe porre fine alle code, ai disagi e ai disservizi che da mesi vengono denunciati dai cittadini utenti, anche pubblicamente. L’obiettivo di migliorare il servizio è certamente condivisibile, ma le modalità con cui si è deciso di procedere sollevano forti perplessità, sia nel metodo sia nel merito“, esordiscono i Comitati sanità.

“Nel metodo, siamo di fronte a una decisione assunta unilateralmente dall’Azienda sanitaria e comunicata a ridosso della sua entrata in vigore, senza alcun preventivo confronto con i cittadini, le associazioni e le organizzazioni sindacali del settore sanitario. Una scelta calata dall’alto, che mette gli utenti di fronte al fatto compiuto, senza offrire loro la possibilità di esprimere osservazioni, segnalare criticità o contribuire a individuare soluzioni realmente efficaci e condivise”.

“Nel merito – proseguono i Comitati – desta preoccupazione la mancata considerazione delle difficoltà che una parte dell’utenza, in particolare le persone anziane e quelle meno avvezze alle tecnologie digitali, potrebbe incontrare nell’utilizzo di applicazioni e procedure di prenotazione non sempre semplici e intuitive. Il rischio è che, nel tentativo di eliminare le code, si finiscano per creare nuove barriere nell’accesso a un servizio sanitario essenziale“.

“Per queste ragioni, facendoci portavoce delle istanze di numerosi cittadini utenti, chiediamo un incontro urgente con la Direzione sanitaria e con i responsabili del servizio, aperto anche alla partecipazione delle altre associazioni e organizzazioni interessate. L’obiettivo – dicono i Comitati sanità – è avviare un confronto concreto sulle modalità di attuazione del nuovo sistema, affinché l’innovazione organizzativa non si traduca in ulteriori difficoltà per i cittadini, ma rappresenti un effettivo miglioramento del servizio”.