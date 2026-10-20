Ipertensione e prevenzione cardiovascolare: Davide Carrara (ospedale Versilia) è il nuovo coordinatore regionale Siia

La medicina interna dell’azienda Usl Toscana nord ovest si conferma un punto di riferimento per la gestione e la prevenzione del rischio cardiovascolare in ambito regionale. In occasione del recente congresso nazionale della società italiana dell’ipertensione arteriosa che si è tenuto a Pisa, tre specialisti dell’azienda sono infatti stati nominati ai vertici del nuovo coordinamento regionale Siia Toscana per il biennio 2027-2028.