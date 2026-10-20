Le nomine|
Ipertensione e prevenzione cardiovascolare: Davide Carrara (ospedale Versilia) è il nuovo coordinatore regionale Siia
Del nuovo coordinamento regionale fa parte anche Angelica Moretti, della medicina interna dell’ospedale San Luca di Lucca
La medicina interna dell’azienda Usl Toscana nord ovest si conferma un punto di riferimento per la gestione e la prevenzione del rischio cardiovascolare in ambito regionale. In occasione del recente congresso nazionale della società italiana dell’ipertensione arteriosa che si è tenuto a Pisa, tre specialisti dell’azienda sono infatti stati nominati ai vertici del nuovo coordinamento regionale Siia Toscana per il biennio 2027-2028.
A guidare il coordinamento, in qualità di coordinatore regionale, sarà Davide Carrara, della medicina interna dell’ospedale Versilia. Nel comitato dei co-referenti figurano inoltre Francesco Regoli, della medicina interna dell’ospedale di Cecina, e Angelica Moretti, della medicina interna dell’ospedale San Luca di Lucca.
Nel corso del mandato biennale, la squadra guidata da Davide Carrara si concentrerà su tre direttrici fondamentali: prevenzione primaria e secondaria sul territorio; formazione e aggiornamento scientifico continuo per gli operatori sanitari; integrazione ospedale-territorio, per creare percorsi diagnostico-terapeutici sempre più fluidi e vicini al cittadino.
L’obiettivo prioritario resta dunque quello di intercettare precocemente la patologia e abbattere l’incidenza delle complicanze cardiovascolari nella popolazione.