Sanità|
Lucca, prelievi del sangue più veloci con Zerocode: supporto gratuito in farmacia e a Campo di Marte
Rimane attivo il servizio di prelievo domiciliare per le persone con difficoltà di mobilità, attivabile con richiesta del medico curante
L’azienda Usl Toscana nord ovest apporterà modifiche sui punti prelievo nella piana di Lucca. Le modifiche saranno introdotte allo scopo di rendere il servizio prelievi più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze delle persone.
Elemento centrale del nuovo modello organizzativo è il sistema Zerocode. Grazie alla prenotazione, i cittadini possono ottenere l’appuntamento in tempi rapidi, spesso entro uno o due giorni dalla richiesta, evitando attese inutili negli ambulatori e migliorando il comfort e la sicurezza degli utenti.
Particolare attenzione è rivolta alle persone che hanno minore familiarità con gli strumenti digitali. Le farmacie abilitate ai servizi Cup effettuano gratuitamente le prenotazioni sul sistema Zerocode, offrendo un supporto concreto a chi necessita di assistenza. Inoltre, ogni mattina al Centro prelievi di Campo di Marte sono presenti operatori socio-sanitari (OSS) che aiutano gli utenti nell’accesso ai servizi.
Restano pienamente operative le attività svolte dalle associazioni convenzionate del territorio, dove i prelievi vengono effettuati con accesso diretto. È disponibile l’elenco completo delle sedi e dei riferimenti sul sito aziendale al seguente link: https://www.uslnordovest.toscana.it/punti-prelievo?filter_tag[0]=228
Per alcune categorie di utenti l’accesso diretto continua a essere garantito anche al Centro prelievi di Campo di Marte. Si tratta dei pazienti oncologici, delle donne in gravidanza, dei controlli della terapia anticoagulante e delle situazioni urgenti.
Rimane attivo il servizio di prelievo domiciliare per le persone con difficoltà di mobilità, attivabile con richiesta del medico curante.