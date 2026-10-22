Lucca, prelievi del sangue più veloci con Zerocode: supporto gratuito in farmacia e a Campo di Marte

L’azienda Usl Toscana nord ovest apporterà modifiche sui punti prelievo nella piana di Lucca. Le modifiche saranno introdotte allo scopo di rendere il servizio prelievi più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze delle persone.

Elemento centrale del nuovo modello organizzativo è il sistema Zerocode. Grazie alla prenotazione, i cittadini possono ottenere l’appuntamento in tempi rapidi, spesso entro uno o due giorni dalla richiesta, evitando attese inutili negli ambulatori e migliorando il comfort e la sicurezza degli utenti.