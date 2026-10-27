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Stop all’accesso diretto per i prelievi ematici al Campo di Marte: come cambia il servizio
Dal 2 novembre prelievi solo su prenotazione tramite Zerocode o in farmacia. Accesso libero solo per casi urgenti, gravidanze e terapie anticoagulanti
Prelievi ematici: dal 2 novembre cambia l’accesso al Campo di Marte. Potenziata l’offerta sul territorio
L’Azienda Usl Toscana nord ovest comunica che da lunedì (2 novembre) non sarà più possibile effettuare i prelievi ematici ad accesso diretto al padiglione A della cittadella della salute Campo di Marte a Lucca. Le prestazioni saranno disponibili su prenotazione attraverso il portale Zerocode.
Resteranno comunque garantiti in accesso diretto i prelievi urgenti, i prelievi destinati ai pazienti oncologici, quelli relativi alla gravidanza e i prelievi per la terapia anticoagulante orale (Tao).
La modifica è accompagnata da un potenziamento dell’offerta territoriale nei punti prelievo presenti nella Piana di Lucca. In particolare: alla Casa della Comunità di San Leonardo in Treponzio, oltre alle giornate già attive di martedì e venerdì, è stata aggiunta la giornata del giovedì; alla Casa della Salute di Marlia è stato aumentato il numero dei prelievi prenotabili nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; alla Misericordia di Capannori è stata attivata la giornata del mercoledì; alla Casa della Salute di Sant’Anna i prelievi sono disponibili dal lunedì al venerdì; al presidio di Pontetetto sono state aggiunte le giornate di martedì e mercoledì, oltre a quella del giovedì già attiva; alla Casa della Comunità di Torcigliano è stata attivata anche la giornata del sabato, oltre le giornate già attive di lunedì e mercoledì.
Restano pienamente operative le attività svolte dalle associazioni convenzionate del territorio, dove i prelievi vengono effettuati con accesso diretto. L’elenco completo delle sedi e dei riferimenti è disponibile sul sito aziendale a questo link.
Con il sistema Zerocode i cittadini possono ottenere l’appuntamento in tempi rapidi, spesso entro uno o due giorni dalla richiesta, evitando attese inutili negli ambulatori e migliorando il comfort e la sicurezza degli utenti.
Per ricevere assistenza sull’utilizzo di Zerocode sono disponibili diversi canali: email a infozerocode@uslnordovest.toscana.it oppure help.saluteonline@regione.toscana.it, numero verde da rete fissa 800.004.477, numero cellulare 06.77619420, o numero telefonico del Centro Prelievi di Lucca 0583 449418, attivo dalle 11 alle 12,30.
Per le impegnative rosse non dematerializzate, che non possono essere prenotate attraverso Zerocode, i cittadini possono rivolgersi direttamente al Centro Prelievi di Lucca allo stesso recapito telefonico.
L’azienda comunica inoltre che le farmacie abilitate ai servizi Cup effettuano gratuitamente le prenotazioni sul sistema Zerocode.
Inoltre, ogni mattina presso il Centro Prelievi di Campo di Marte sono presenti operatori socio-sanitari (Oss) che aiutano gli utenti nell’accesso ai servizi.
Infine, è sempre attivo il servizio di prelievo domiciliare per le persone con difficoltà di mobilità, attivabile con richiesta del medico curante.