Stop all’accesso diretto per i prelievi ematici al Campo di Marte: come cambia il servizio

La modifica è accompagnata da un potenziamento dell’offerta territoriale nei punti prelievo presenti nella Piana di Lucca. In particolare: alla Casa della Comunità di San Leonardo in Treponzio, oltre alle giornate già attive di martedì e venerdì, è stata aggiunta la giornata del giovedì; alla Casa della Salute di Marlia è stato aumentato il numero dei prelievi prenotabili nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; alla Misericordia di Capannori è stata attivata la giornata del mercoledì; alla Casa della Salute di Sant’Anna i prelievi sono disponibili dal lunedì al venerdì; al presidio di Pontetetto sono state aggiunte le giornate di martedì e mercoledì, oltre a quella del giovedì già attiva; alla Casa della Comunità di Torcigliano è stata attivata anche la giornata del sabato, oltre le giornate già attive di lunedì e mercoledì.