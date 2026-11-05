Medici di famiglia: a Lucca termina l’incarico il dottor Giorgio Bechelli

L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del pediatra di famiglia attraverso le procedure online, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: https://cambiomedico.sanita.toscana.it/; il portale Open Toscana; l’app Toscana Salute; i Totem PuntoSi; inviando una richiesta per mail; utilizzando il modulo online. In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.