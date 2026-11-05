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Medici di famiglia: a Lucca termina l’incarico il dottor Giorgio Bechelli
Sarà in servizio fino a giovedì 19 novembre. Ecco le modalità operative dell’Asl per effettuare il cambio del pediatra di famiglia
L’Azienda Usl Toscana nord ovest comunica che giovedì 19 novembre sarà l’ultimo giorno di servizio del dottor Giorgio Bechelli, medico di medicina generale a Lucca.
L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del pediatra di famiglia attraverso le procedure online, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: https://cambiomedico.sanita.toscana.it/; il portale Open Toscana; l’app Toscana Salute; i Totem PuntoSi; inviando una richiesta per mail; utilizzando il modulo online. In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.