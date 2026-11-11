Giornata mondiale del diabete, incontro a Palazzo Ducale su prevenzione e sport

Sabato medici, associazioni e studenti a confronto. Tra gli ospiti Francesco Andreuccetti, che ha partecipato alla traversata dello Stretto di Messina

La prevenzione, il diritto alla salute e lo sport come occasione per superare limiti e pregiudizi. Sono i temi al centro dell’incontro in programma sabato (14 novembre), dalle 8,30, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, in occasione della Giornata mondiale del diabete. Tra le testimonianze ci sarà quella di Francesco Andreuccetti, giovane sportivo con diabete di tipo 1 che ha recentemente partecipato alla traversata a nuoto dello Stretto di Messina.

L’appuntamento, dal titolo Ognuno è responsabile della propria salute, è organizzato dall’Associazione lucchese diabetici insieme all’Asl Toscana nord ovest, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune e Provincia di Lucca e Ministero dell’istruzione e del merito. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, ai pazienti, ai familiari e agli operatori sanitari e scolastici.

La mattinata si aprirà con i saluti delle autorità e l’intervento di Alberto Di Carlo, direttore della diabetologia di Lucca e Valle del Serchio, che farà il punto sul diabete di tipo 1 e di tipo 2. Seguirà un approfondimento della medica sportiva Veronica Santini sul ruolo dell’attività fisica nella prevenzione e nel benessere psicofisico, prima del racconto di Andreuccetti.

Il confronto si allargherà poi al diritto alla salute, al ruolo del Servizio sanitario nazionale e alle prospettive della medicina nell’era digitale. A intervenire saranno Alessandro Tambellini, presidente dell’Associazione lucchese diabetici, e Pietro Pietrini, psichiatra e neuroscienziato, professore di biochimica clinica e biologia molecolare e direttore del Molecular mind lab della Scuola Imt Alti Studi Lucca. Il programma comprende anche due tavole rotonde, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole del territorio nell’ambito del progetto Benessere a scuola – Mafalda.

“Quest’anno il titolo della Giornata mondiale del diabete, Ognuno è responsabile della propria salute, racchiude l’essenza stessa della nostra missione medica e sociale – evidenzia Di Carlo –. L’evento del 14 novembre non rappresenta solo un momento di approfondimento scientifico e clinico, ma un’occasione preziosa per dialogare direttamente con i cittadini, i giovani e le scuole, dimostrando come la sinergia tra corretti stili di vita, innovazione tecnologica e Servizio sanitario nazionale possa fare la differenza nella qualità di vita delle persone”.

Tambellini richiama il valore della sanità pubblica e della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti: “La tutela della salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e dal nostro Servizio sanitario nazionale, che va difeso e valorizzato come bene pubblico prezioso – sottolinea –. Eventi come questo permettono di unire le forze tra istituzioni, medici, pazienti e associazioni. Ascoltare le testimonianze dei giovani, come quella di Francesco Andreuccetti, e confrontarsi sulle opportunità offerte dalla sanità digitale e dal movimento significa costruire una comunità più consapevole, inclusiva e vicina alle esigenze di chi convive quotidianamente con il diabete”.