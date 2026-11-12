CardioLucca 2026, al via la 20esima edizione del congresso sulla cardiologia del futuro

Nella sua relazione introduttiva, il professor Francesco Bovenzi, direttore della Cardiologia del San Luca nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e presidente dell’evento ha affrontato il delicato tema. “L’intelligenza artificiale – ha ricordato – sa già leggere un elettrocardiogramma e interpretare le immagini diagnostiche su larga scala meglio e più velocemente dell’uomo, ma i cardiologi non scompariranno. I medici dovranno evolvere, integrando l’innovazione digitale e le nuove tecnologie con il ragionamento clinico. Eliminare il controllo finale del medico e la sua capacità empatica è oggi impossibile: l’essere umano cercherà sempre il confronto con un altro uomo. Il grande vantaggio che osserviamo è che l’IA libera molto del tempo prima dedicato alla burocrazia, restituendoci lo spazio per stare vicini al paziente, semplificando i percorsi e guidando le scelte terapeutiche. Cambierà radicalmente il modo in cui lavoreremo in ospedale e prenderemo decisioni. Sarà una nuova metodologia applicata che ci aiuterà a verificare informazioni e ottimizzare la gestione quotidiana delle attività. I medici non saranno sostituiti dalle macchine, ma i professionisti che rifiuteranno le opportunità del progresso digitale rischieranno l’emarginazione”.