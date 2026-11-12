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CardioLucca 2026, al via la 20esima edizione del congresso sulla cardiologia del futuro
Al centro dei lavori l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie applicate alla medicina. In evidenza anche i risultati della Cardiologia del San Luca nella gestione dell’infarto
Ha preso il via questo pomeriggio (12 novembre) la 20esima edizione del congresso scientifico CardioLucca 2026, con un focus centrale sulle nuove frontiere della medicina digitale e sul valore insostituibile del fattore umano. Ampio spazio è stato dedicato a un tema chiave per la sanità del futuro: l’intelligenza artificiale. Nuovi sistemi e macchinari ridurranno drasticamente la burocrazia, ma non potranno mai sostituire l’empatia del medico. Proprio sul futuro della professione si interrogano spesso i cittadini, chiedendosi se l’intelligenza artificiale finirà per rimpiazzare il lavoro del cardiologo.
Nella sua relazione introduttiva, il professor Francesco Bovenzi, direttore della Cardiologia del San Luca nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e presidente dell’evento ha affrontato il delicato tema. “L’intelligenza artificiale – ha ricordato – sa già leggere un elettrocardiogramma e interpretare le immagini diagnostiche su larga scala meglio e più velocemente dell’uomo, ma i cardiologi non scompariranno. I medici dovranno evolvere, integrando l’innovazione digitale e le nuove tecnologie con il ragionamento clinico. Eliminare il controllo finale del medico e la sua capacità empatica è oggi impossibile: l’essere umano cercherà sempre il confronto con un altro uomo. Il grande vantaggio che osserviamo è che l’IA libera molto del tempo prima dedicato alla burocrazia, restituendoci lo spazio per stare vicini al paziente, semplificando i percorsi e guidando le scelte terapeutiche. Cambierà radicalmente il modo in cui lavoreremo in ospedale e prenderemo decisioni. Sarà una nuova metodologia applicata che ci aiuterà a verificare informazioni e ottimizzare la gestione quotidiana delle attività. I medici non saranno sostituiti dalle macchine, ma i professionisti che rifiuteranno le opportunità del progresso digitale rischieranno l’emarginazione”.
La cardiologia del San Luca si presenta così al congresso che vede la presenza di specialisti da tutta Italia come una realtà solida e all’avanguardia, forte dell’elevato indice di gradimento dei cittadini e dell’impegno professionale di tutti gli operatori della salute della struttura. I dati del programma nazionale Agenas premiano la Cardiologia di Lucca: la mortalità per infarto miocardico a 30 giorni al San Luca è ben al di sotto della media nazionale, nonostante un profilo di rischio per età e complessità più alto della media. Un successo legato a una perfetta macchina organizzativa, capace di garantire la precocità di intervento entro 90 minuti dall’accesso in ospedale in oltre il 70 per cento dei casi, un dato tra i più alti a livello regionale. un traguardo che conferma anche l’efficienza del prezioso sistema 112 ben inserito nelle reti regionali delle emergenze cardiovascolari.