Primo soccorso: Difendere Lucca apre le porte a un nuovo corso gratuito Bls-D e manovre salvavita

La lista civica Difendere Lucca organizza una nuova edizione del corso gratuito Bls-D e manovre salvavita , in collaborazione con Fabrizio Bonino e Cecchini Cuore Onlus . Si terrà lunedì 23 novembre alle 21, nella sede del movimento in via Pisana 25.

Oggetto del corso sarà: riconoscere l’arresto cardiaco; il massaggio cardiopolmonare (Rcp): praticare le compressioni toraciche in modo corretto ed efficace; l’uso del defibrillatore (Dae): utilizzare in totale sicurezza il defibrillatore automatico esterno; la disostruzione delle vie aeree: manovre salvavita contro il soffocamento su lattanti, bambini e adulti .

“Il corso è aperto a tutti — precisa Difendere Lucca — ma l’invito a partecipare è particolarmente rivolto a chi si trovi quotidianamente a contatto con lattanti e bambini e quindi con la possibilità di dover intervenire in caso di soffocamento. Si tratta di rischi quotidiani che possono essere gestiti attraverso le manovre salvavita”.