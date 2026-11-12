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Primo soccorso: Difendere Lucca apre le porte a un nuovo corso gratuito Bls-D e manovre salvavita
Lezioni aperte a tutti, con un focus particolare su genitori e chi lavora a contatto con i bambini. Previsto il rilascio dell’attestato finale
La lista civica Difendere Lucca organizza una nuova edizione del corso gratuito Bls-D e manovre salvavita, in collaborazione con Fabrizio Bonino e Cecchini Cuore Onlus. Si terrà lunedì 23 novembre alle 21, nella sede del movimento in via Pisana 25.
Oggetto del corso sarà: riconoscere l’arresto cardiaco; il massaggio cardiopolmonare (Rcp): praticare le compressioni toraciche in modo corretto ed efficace; l’uso del defibrillatore (Dae): utilizzare in totale sicurezza il defibrillatore automatico esterno; la disostruzione delle vie aeree: manovre salvavita contro il soffocamento su lattanti, bambini e adulti.
“Il corso è aperto a tutti — precisa Difendere Lucca — ma l’invito a partecipare è particolarmente rivolto a chi si trovi quotidianamente a contatto con lattanti e bambini e quindi con la possibilità di dover intervenire in caso di soffocamento. Si tratta di rischi quotidiani che possono essere gestiti attraverso le manovre salvavita”.
Al termine del corso verrà inoltre consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dal formatore. “L’evento — conclude Difendere Lucca — si inserisce nelle iniziative gratuite che mettiamo a disposizione dei cittadini e in particolare delle famiglie”.
Per partecipare è possibile scrivere alla mail info@difenderelucca.it, mandare un messaggio Whatsapp al numero 327.3607777 o contattare i canali social del movimento.