Dieci corsi per diventare Oss: 300 partecipanti nell’Asl Toscana nord ovest

Le lezioni del percorso ordinario partiranno tra il 16 e il 23 novembre. Tra le sedi anche Lucca e Viareggio

Sono 300 i partecipanti ai dieci nuovi corsi per operatori sociosanitari in partenza nei prossimi giorni nell’Asl Toscana nord ovest. Sei corsi seguiranno il percorso ordinario da 1000 ore, per complessivi 180 posti, mentre gli altri quattro saranno dedicati al percorso abbreviato, con 120 partecipanti.

Le lezioni teoriche del percorso ordinario inizieranno tra il 16 e il 23 novembre nei poli didattici di Massa, Viareggio, Lucca, Pontedera e Livorno. L’Asl Toscana nord ovest è la prima azienda sanitaria della regione ad avviare i corsi da 1000 ore per l’anno formativo 2026/2027.

Il percorso abbreviato si svolgerà invece nei poli di Massa, Lucca, Pontedera e Livorno, quest’ultimo con sede didattica a Piombino. È rivolto a chi possiede già la qualifica di addetto all’assistenza di base (Aab) o un titolo equipollente e intende ampliare le proprie competenze professionali.

La qualifica Oss, richiesta ogni anno da centinaia di candidati, consente di lavorare nell’assistenza alla persona, in strutture pubbliche e private. Il percorso ordinario si rivolge a giovani e adulti che vogliono intraprendere una professione nel settore sociosanitario.

“L’assistenza fa la differenza” è il filo conduttore scelto per quest’anno da Paolo Galoppini, direttore della struttura Relazioni con le Università e formazione di base. L’azienda ha ringraziato i direttori dei corsi, i collaboratori e il personale amministrativo per il lavoro di organizzazione delle attività.