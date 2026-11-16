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Diabete e sport, la sfida di Andreuccetti protagonista in Sala Tobino

16 novembre 2026 | 16:58
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di Redazione

Redazione

Diabete e sport, la sfida di Andreuccetti protagonista in Sala Tobino

Il giovane ha raccontato la traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Medici e studenti a confronto sulla gestione della malattia

Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina convivendo con il diabete di tipo 1. È l’esperienza raccontata dal giovane sportivo Francesco Andreuccetti durante l’incontro che sabato scorso (14 novembre) ha riunito cittadini, studenti e professionisti della sanità nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, in occasione della Giornata mondiale del diabete. Una testimonianza che ha offerto lo spunto per parlare di cure, attività fisica e gestione consapevole della malattia.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione lucchese diabetici e dall’Asl Toscana nord ovest, si è svolta con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune, Provincia, Ministero dell’istruzione e del merito e Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri. A guidare la giornata il messaggio “Ognuno è responsabile della propria salute”.

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Il racconto di Andreuccetti ha mostrato come sia possibile affrontare anche sfide sportive impegnative con il diabete, attraverso un percorso seguito dal team diabetologico e uno stile di vita sano e attivo. Il ruolo del movimento nella prevenzione e nel benessere psicofisico è stato approfondito dalla medica dello sport Veronica Santini. Il suo intervento è stato preceduto da quello di Alberto Di Carlo, direttore della diabetologia di Lucca e Valle del Serchio, che ha illustrato le differenze tra diabete di tipo 1 e di tipo 2 e le più recenti novità terapeutiche.

La mattinata si è aperta con i saluti del sindaco Mario Pardini, accompagnato dal consigliere delegato alla sanità Alessandro Di Vito. Sono intervenuti anche Catia Abbracciavento e Claudio Oliva dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, il vicepresidente dell’Ordine dei medici Cosma Volpe e la direttrice della Zona distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti.

Il presidente dell’Associazione lucchese diabetici, Alessandro Tambellini, ha ringraziato il presidente della Provincia Marcello Pierucci per l’ospitalità a Palazzo Ducale e richiamato l’attenzione sul diritto alla salute e sulla tenuta del Servizio sanitario nazionale. Temi ripresi da Pietro Pietrini, psichiatra, neuroscienziato e direttore del Molecular Mind Lab (MoMiLab) della Scuola Imt Alti Studi Lucca, che ha approfondito le prospettive della medicina nell’era digitale.

A concludere l’incontro sono state due tavole rotonde con gli studenti delle scuole del territorio, coinvolti nel progetto Benessere a scuola – Mafalda. Il percorso, realizzato anche grazie alla struttura di Educazione e promozione della salute dell’Asl Toscana nord ovest, porta tra i banchi i temi della prevenzione e dei corretti stili di vita.