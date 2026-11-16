Scelte sanitarie e questioni etiche, l’Asl Toscana nord ovest cerca cinque esperti esterni

Cinque professionisti esterni per affiancare l’Asl Toscana nord ovest nelle valutazioni etiche legate all’assistenza e alle decisioni sanitarie. È l’obiettivo dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nell’ambito della ricostituzione del Comitato per l’etica clinica (ComEc) . Le candidature dovranno arrivare entro le 12 dell’1 dicembre 2026.

L’avviso prevede l’individuazione di un componente per ciascuno dei cinque ambiti richiesti: bioetica, diritto, filosofia, scienze sociali ed epidemiologia. Possono candidarsi professionisti con competenze ed esperienze specifiche nei rispettivi settori. Sono esclusi i dipendenti dell’Asl Toscana nord ovest e i titolari di contratti di collaborazione o consulenza continuativa con la stessa azienda.

Il Comitato svolge una funzione di supporto e consulenza sui temi etici connessi all’attività assistenziale e alle scelte in ambito sanitario. La sua composizione deve assicurare un approccio multidisciplinare, la parità di genere e una presenza significativa di membri esterni alle strutture sanitarie aziendali.

L’incarico durerà tre anni e sarà gratuito: è previsto soltanto il rimborso delle spese documentate di viaggio e soggiorno, secondo i regolamenti aziendali.