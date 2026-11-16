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Scelte sanitarie e questioni etiche, l’Asl Toscana nord ovest cerca cinque esperti esterni
La selezione riguarda professionisti di bioetica, diritto, filosofia, scienze sociali ed epidemiologia
Cinque professionisti esterni per affiancare l’Asl Toscana nord ovest nelle valutazioni etiche legate all’assistenza e alle decisioni sanitarie. È l’obiettivo dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nell’ambito della ricostituzione del Comitato per l’etica clinica (ComEc). Le candidature dovranno arrivare entro le 12 dell’1 dicembre 2026.
L’avviso prevede l’individuazione di un componente per ciascuno dei cinque ambiti richiesti: bioetica, diritto, filosofia, scienze sociali ed epidemiologia. Possono candidarsi professionisti con competenze ed esperienze specifiche nei rispettivi settori. Sono esclusi i dipendenti dell’Asl Toscana nord ovest e i titolari di contratti di collaborazione o consulenza continuativa con la stessa azienda.
Il Comitato svolge una funzione di supporto e consulenza sui temi etici connessi all’attività assistenziale e alle scelte in ambito sanitario. La sua composizione deve assicurare un approccio multidisciplinare, la parità di genere e una presenza significativa di membri esterni alle strutture sanitarie aziendali.
L’incarico durerà tre anni e sarà gratuito: è previsto soltanto il rimborso delle spese documentate di viaggio e soggiorno, secondo i regolamenti aziendali.
Le domande devono essere compilate utilizzando lo schema allegato all’avviso (clicca qui) e inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it.