Sanità|
Tutto pronto a Lido di Camaiore per il decimo Ematologia Day
Aprirà con la relazione del professor Luca Laurenti, associato di Ematologia, che tratterà ‘L’Ematologia, la storia, l’evoluzione, i progressi, le prospettive attuali e future’
Con il patrocinio della Azienda Usl Toscana nord ovest e dei sette Comuni della zona Versilia, si svolgerà il 21 novembre, alle 16, a Lido di Camaiore, all’Una Esperienze Versilia Lido, il decimo Ematologia Day, organizzato dal comitato Versilia per l’Ematologia odv.
Il comitato offre un servizio di accoglienza al day hospital ematologico dell’ospedale Versilia nei giorni di attività ambulatoriale, cercando di rendere il meno gravoso possibile il tempo di permanenza nella struttura ospedaliera per i pazienti e i familiari. Sostiene inoltre con le proprie risorse le necessità del reparto ematologia per quello che riguarda strumentazioni, attrezzature e formazione.
La direttrice dell’ospedale Versilia, Grazia Luchini, il direttore dell’ematologia aziendale della Asl Toscana nord ovest, Enrico Capochiani, insieme alla dirigente medico Uo ematologia universitaria pisana, Laura Notarfranchi, introdurranno e concluderanno i lavori.
Il decimo Ematologia Day aprirà con la relazione del professor Luca Laurenti, associato di Ematologia, che tratterà il tema seguente: L’Ematologia, la storia, l’evoluzione, i progressi, le prospettive attuali e future.
Il team medico del reparto ematologia dell’ospedale Versilia, guidato dal direttore Alessandro Stefanelli, darà un quadro dell’organizzazione e delle attività del reparto relativamente alle cure, alla gestione e al supporto dei pazienti.
Nella seconda parte, saranno esposti i risultati delle attività del progetto benessere, sostenuto dal comitato Versilia per l’ematologia odv, che ormai da due anni coinvolge pazienti e familiari.