Importante riconoscimento per la Breast unit di Lucca al congresso Breast Talk 2026 dell’Accademia Veronesi che si è svolto lo scorso 19 novembre a Milano. Il lavoro dal titolo L’impatto dei gruppi psicoeducazionali sui sintomi depressivi e post-traumatici nelle pazienti con tumore della mammella nella Breast unit di Lucca è stato premiato tra i contributi meritevoli della nuova sessione Voci giovani – NextGen Breast Oncology, dedicata alle esperienze innovative nella cura del tumore della mammella.

Il progetto rappresenta il risultato di un lungo percorso di collaborazione multidisciplinare, nel quale la psicologia si integra con le diverse specialità della Breast unit per offrire alle donne una presa in carico globale, attenta non soltanto agli aspetti clinici della malattia, ma anche alle sue implicazioni emotive e relazionali.

Figura di riferimento e filo conduttore di questa esperienza è Lucia Da Valle, psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa dell’Oncologia di Lucca, che da anni promuove, organizza e coordina i gruppi psicoeducazionali. Grazie alla sua esperienza e alla continuità del suo impegno, la psiconcologia è diventata un elemento di raccordo tra le diverse professionalità, contribuendo a costruire nel tempo una cultura della cura fondata sull’integrazione delle competenze e sulla centralità della persona.

I gruppi, nei quali è sempre presente una psicologa, prevedono infatti il coinvolgimento di chirurghi, oncologi, radioterapisti, radiologi, medici delle medicine complementari e infermieri, in un percorso condiviso che unisce informazione, sostegno e partecipazione attiva delle pazienti. I risultati dello studio evidenziano un miglioramento significativo dei sintomi depressivi e post-traumatici nelle donne partecipanti, confermando il valore di questa modalità di intervento integrato.

Un contributo fondamentale alla continuità del progetto è stato offerto dall’associazione Silvana Sciortino, che ha tra l’altro finanziato una borsa di studio per la psicologa Francesca Addarii, la quale ha presentato il lavoro scientifico al congresso. Alla premiazione erano presenti anche Marina Lucchesi, chirurga senologa, e Tanja Bove, infermiera dedicata alla Senologia.

Il riconoscimento è frutto dell’impegno condiviso di tutti i professionisti che compongono l’affiatato gruppo multidisciplinare di senologia, di cui è responsabile Aroldo Marconi, e della struttura di psicologia della continuità ospedale-territorio, diretta da Patrizia Fistesmaire.