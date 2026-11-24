Approfondire il tema del testamento biologico e offrire ai cittadini strumenti chiari per esercitare in modo consapevole il proprio diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario . È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico dedicato alle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), in programma sabato (28 novembre), a partire dalle 15,30, nell’auditorium dell’ Agorà (Biblioteca civica di Lucca, via delle Trombe, 6).

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso libero , è organizzato da Cittadinanzattiva aps – Tribunale per i diritti del malato di Lucca in stretta collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrati gli aspetti normativi, sanitari e pratici legati alla redazione, al deposito e alla consultazione delle Dat (regolate dalla Legge 219/2017), con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto tra cittadini, associazioni e operatori del sistema sanitario pubblico su un tema di grande rilevanza etica e sociale.