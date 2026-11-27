Più che raddoppiati gli interventi di chirurgia oftalmoplastica all’ospedale San Luca di Lucca. Dai circa 450 del 2025, tra procedure minori e maggiori, si è passati ai 1020 già eseguiti nel corso del 2026. Numeri che testimoniano il consolidamento di un’attività altamente specialistica, capace di coniugare aspetti funzionali, ricostruttivi ed estetico-rigenerativi con il trattamento delle patologie oncologiche oculari e perioculari.

Una tradizione che affonda le proprie radici nel lavoro di Fausto Trivella, storico punto di riferimento del settore, andato in pensione nel luglio del 2024, e proseguita sotto la direzione di Michele Palla, oggi direttore dell’oculistica di Pontedera e dell’area oculistica, e di Francesco Mincione, alla guida della struttura lucchese dai primi mesi del 2026.

L’attività chirurgica comprende il trattamento delle malformazioni palpebrali in età pediatrica, a partire dai tre anni, gli interventi a finalità funzionale, la correzione degli esiti post-traumatici, il trattamento delle patologie delle vie lacrimali e la chirurgia oncologica oculare e perioculare.

Si tratta di interventi che, in molti casi, vanno ben oltre la dimensione estetica e ricostruttiva: sono infatti essenziali per preservare o recuperare la funzione visiva, proteggere il bulbo oculare e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Referente del percorso chirurgico è Isabella Ghelarducci, affiancata da Laura Cinelli e da un’équipe di oculisti e oculiste. Soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa sia dal direttore della struttura complessa di oculistica di Lucca, Francesco Mincione, sia dal direttore di area, Michele Palla.

La crescita dei volumi di attività testimonia anche la capacità della struttura di affrontare il ricambio generazionale, garantendo continuità alla scuola specialistica lucchese e sviluppandone ulteriormente le competenze. A confermare il ruolo del San Luca come centro di riferimento a livello regionale ed extraregionale è anche la provenienza dei pazienti, indirizzati a Lucca da specialisti di altre realtà italiane.