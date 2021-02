La street art fa tappa da Tuscania Auto con Noeyes e Muz

L’arte urbana arriva da Tuscania Auto. Sabato (15 febbraio) alle 17 sarà inaugurata alla concessionaria Seat di Lunata la mostra Drive in… Street Art!, dedicata a Noeyes e Muz, due artisti emergenti che si sono formati in Toscana e già riconosciuti nella scena urbana italiana ed europea.

La mostra, curata da Gian Guido Grassi e organizzata dall’associazione Start – Open your eyes con il patrocinio del Comune di Capannori, sarà ospitata all’interno della concessionaria in via Pesciatina 167 fino al 22 marzo e il salone, dove tradizionalmente sono esposte le autovetture, accoglierà le opere dei due giovani talenti della street art che dipingeranno un whole car integrale su una vettura messa a disposizione da Tuscania Auto: sarà integralmente customizzata una Seat Ibiza Fr turbo metano, che i partecipanti potranno guidare entrando letteralmente all’interno di un’opera d’arte.

Tuscania Auto e Seat, casa automobilistica di Barcellona appartenente al Gruppo Volkswagen, rinnovano così il proprio impegno a favore della musica e dell’arte urbana. Questa è la seconda tappa di un percorso iniziato lo scorso luglio quando, in occasione della Rds Play on Tour, la concessionaria aveva promosso una performance di live painting sulle spiagge della Versilia; gli stessi Muz e NoEyes avevano dipinto in combo una tela che sarà ora presentata per la prima volta.

L’esposizione è concepita come una doppia personale. I due artisti avranno modo di esprimersi oltre i supporti tradizionali e occuperanno letteralmente di colore gli spazi della concessionaria e le stesse auto per un allestimento innovativo che permetterà ai visitatori di immergersi in un’esperienza suggestiva. Un’atmosfera urban in cui arte e macchine saranno i protagonisti della scenografia; i visitatori saranno coinvolti interattivamente e potranno diventare anch’essi writers lasciando la propria firma su una Seat Ateca.

Seat Ibiza

Anche l’inaugurazione è concepita come un happening aperto a tutti, un momento di aggregazione che includerà performance di live painting accompagnata da un sottofondo di musica funk e hip hop; sarà offerto un aperitivo che, vista la cornice estremamente urban, non potrà che essere a base di prelibatezze di street e finger food.

La mostra permetterà di conoscere meglio, attraverso due dei suoi protagonisti, quella che è comunemente nota come street art, il movimento artistico più dirompente e globale degli ultimi anni in grado di influenzare l’immaginario collettivo dando origine a cambiamenti sul piano urbanistico e sociale.

Noeyes (donna, astratta, che dipinge prevalentemente con il pennello e gli acrilici utilizzando toni accesi) e Muz (uomo, figurativo, che disegna prevalentemente con la bomboletta spray e usa toni tenui spesso monocromatici) rappresentano due vie, due anime quasi opposte, all’interno dell’arte urbana, che è caratterizzata dall’eterogeneità dei linguaggi espressivi, dalla molteplicità di influenze e tradizioni, dalla pluralità dei materiali utilizzati e dalla differenza delle dimensioni e dei supporti.

Lo spirito e la natura dell’evento riconfermano la volontà di Seat di parlare al cuore delle persone attraverso forme di espressione condivise: mood giovane e urbano, passione per la creatività e tecnologia e connessione e supporto al talento. “Il rapporto fra arte e industria ha un’illustre tradizione che ha conosciuto nel corso del Novecento delle pagine indimenticabili come il Bauhaus e la

scuola italiana del design anni Sessanta grazie a imprenditori illuminati come Adriano Olivetti – afferma il curatore Grassi – e oggi, grazie alla committenza di Tuscania Auto e Seat, è il tempo della street art e ancora una volta questa sinergia ha prodotto frutti inaspettati”.

Sarà realizzato, infine, un libro d’artista che custodirà due serie limitate di serigrafie numerate e firmate dagli artisti, racchiuse in un booklet nero arancio in omaggio ai colori aziendali; grazie al tabloid sarà così possibile ‘portarsi a casa’ il proprio pezzo della mostra, due vere e proprie opere d’arte.

È gradita la prenotazione scrivendo alla email start.oye2017@gmail.com o contattando il numero 347.9827367.

Gli artisti, biografie

Giulia Salamone Noeyes è nata a Siracusa nel 1989 ed è cresciuta a Lucca. Passa da uno studio tecnico iperrealista a un periodo di total black marker, fino a trovare una propria espressione di carattere analitico, concettuale. I suoi lavori sono composizioni cromatiche tra sovrapposizioni, trasparenze e profondità. Esse, rispecchiano differenti sensazioni e personalità ed il tutto è dettato da un’unica forma, da cui deriva il nome Noeyes.

La sua semplicità si contrappone alla vita sociale, frenetica, materialista e ricca d’immagini. Noeyes si esprime abbracciando differenti media: pittura, pittura murale, istallazioni e fotografia. Ha dipinto in Italia e all’estero facendosi segnalare tra gli artisti emergenti più interessanti. Ha partecipato ai principali festival di street art, come nel 2015, AmazingDayWoman (Milano), 2016, Restart U.F. (Imperia) e Revisioni (Roma), 2017, LocalArtWalls (Firenze) e Revisioni (Roma), 2019, Manifactury (Comacchio), la Cattedrale Immaginata (Modena). Mostre personali 2019 VinArte Gallery (Barcellona, Spagna), Galleria Olio su Tavola (Lucca).

Noeyes

Muz, al secolo Samuel Rosi, nasce il 2 luglio 1995 a San Miniato (Pisa). Dopo il diploma, conseguito nel 2014 al liceo artistico Virgilio di Empoli, inizia a percorrere la strada della spray art. Da qui inizia una ricerca, tutt’ora in corso, partita dal tradizionale lettering, che sfocia in un aspetto più figurativo e di ricerca cromatica e si avvale di figure e lineamenti parzialmente percettivi distinguibili nella totalità dell’opera. Da tale indagine nasce una pittura fortemente evocativa, che si avvale dell’utilizzo iper-sensibile dello spray, sfruttando al massimo la restituzione di un effetto visivo incorporeo e fumoso, derivante dalla facoltà di controllare la pressione e la consistenza del getto.

Ha partecipato a mostre personali (come nel 2019 Corium, consorzio Casaconcia di Ponte a Egola, Pisa) e collettive (nel 2018 Pinocchio al Pinocchio, nel 2019 Effetto Serra) e ad altre manifestazioni (come l’installazione Promemoria medievale, piazza del Campo a Siena, nel 2018; vincitore del concorso Un murales per lo sport, la solidarietà e l’amicizia, Pieve a Nievole, Pistoia, nel 2017; performance Visionart, ex macelli milanesi Macao, Milano; la performance Muz al Cra, al Cra – Centro raccolta arte di San Miniato, nel 2016) accreditandosi tra gli artisti emergenti più interessanti.