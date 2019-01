Kme, presidio contro il pirogassificatore - Foto

Un'altra iniziativa di mobilitazione contro il progetto di nuovo impianto in paese è stata messa in campo ieri (22 gennaio) in via della stazione a Fornaci di Barga in occasione del convegno Kme sulla rivoluzione energetica in corso. All'esterno il gruppo No al pirogassificatore di Fornaci di Barga, coadiuvato dal Movimento la Libellula, ha organizzato un piccolo presidio con tre striscioni per manifestare la sua contrarietà all’inceneritore che Kme vuole realizzare.