A Castelnuovo un corso per giovani specialisti in ecografia toracica

Un corso per 25 giovani specialisti provenienti da tutta Italia. A partire da domani e fino a domenica (22-26 maggio) Castelnuovo Garfagnana ospiterà il corso di formazione Academy Spring School, rivolto a 25 giovani medici provenienti da tutta Italia, specialisti in malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, medicina d’urgenza e geriatria. Il corso è organizzato dall'Accademia di ecografia toracica (Adet) che si occupa da alcuni anni della promozione e diffusione delle conoscenze e della ricerca scientifica nell’ecografia toracica. Nella prima giornata dell’evento, alle 10 alla Lanterna in località alle Monache a Castelnuovo, dove si svolgeranno le lezioni teoriche, è prevista anche la presenza della direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani.