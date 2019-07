Da Lucca a Milano, prodotti tipici protagonisti al Castello Sforzesco

“La provincia di Lucca – commenta Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – risponde anche questa volta presente. Ci saremo e saremo in tanti. E’ importante promuovere, valorizzare e far conoscere l’unicità dei nostri prodotti e del nostro paniere”.

Nei tre giorni della manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi dell’alimentazione, del turismo dell’ambiente, della scuola e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. Ci sarà una vera e propria Arca di Noè dove scoprire le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai Sigilli di Campagna amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. Il Villaggio Contadino è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero weekend tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100 per cento a soli 5 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Spazio al più grande mercato a chilometri zero con Campagna amica dove acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia esclusivi souvenir del gusto per se stessi o da regalare agli altri. Presenti aree dedicate alla solidarietà per aiutare le categorie più deboli, con i prodotti delle aziende terremotate di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo e quelli prodotti dalle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, ma anche nell’educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali. Un intero settore è dedicato alla pet therapy e al ruolo degli animali nella cura del disagio. Ma al Villaggio verrà realizzato anche il primo giardino terapeutico-sensoriale, gli orti con i tutor e il Villaggio delle idee con i giovani imprenditori agricoli fa fanno innovazione nel paese.