Pirogassificatore, Fattori (Sì Toscana): "Rossi ignora il Consiglio"

“Nel recente patto per lo sviluppo firmato dal presidente Enrico Rossi con diversi soggetti appartenenti a categorie produttive, sindacati e parti sociali si continua a dar per scontata la realizzazione del progetto del pirogassificatore di Kme a Fornaci di Barga, pur celato dietro la sibillina frase che allude allo smaltimento di ‘scarti residui per almeno 70mila tonnellate l'anno di pulper presso un futuro impianto in corso di autorizzazione’, contenuta nell’intesa. Un’autorizzazione che non c’è affatto, è bene sottolinearlo”. Così ricorda Tommaso Fattori, capogruppo di Sì-Toscana a Sinistra in consiglio regionale.