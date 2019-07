Olivia Trummer quartet in concerto a Castelnuovo

Olivia Trummer è docente di pianoforte e canto. Diplomata in pianoforte jazz e classico all’Università di Musica di Stuttgart, dopo il master alla Manhattan School of music di New York City ha oggi una discografia che contiene sette album, che rispecchiano la sua metamorfosi. Inizia come pianista jazz, pubblicando due album strumentali in trio con musica originale, per poi rivelare anche il suo talento come cantante e compositrice, producendo testi sia in inglese che in tedesco. Il suo quinto album Fly Now (2014) é stato registrato a New York con Matt Penman, Obed Calvaire e come special Guest Kurt Rosenwinkel; riscuote grande successo, particolarmente in Gran Bretagna. Per il suo sesto album C2J – Classical to Jazz One (2015) torna ad esaminare e rielaborare composizioni classiche di compositori quali Scarlatti, Bach e Mozart in chiave jazz. Nel 2018 il suo settimo album, è la registrazione di un concerto live nei rinomati Bauer Studios con sue composizioni e suoi arrangiamenti di brani di Stevie Wonder, Burt Bacharach, George Gershwin e Claude Debussy. Olivia si esibisce in vari paesi tra cui Germania, Usa, Austria, Irlanda, Gran Bretagna, Italia, Svizzera e Repubblica Ceca. Ha fatto concerti presso la Carnegie Hall (NYC), Konzerthaus (Berlin), Porgy & Bess (Vienna), The National Concert Hall (Dublin), Pizza Express Live (London) and Il Torrione (Ferrara). E' stata invitata a partecipare a vari Festival Jazz quali il London Jazz Fest, 12points Festival and Galway Jazz Festival in Irlanda, Pescara Jazz Festival in Italia, Solo Piano Festival in Prague, Theaterhaus Jazz Festival in Stuttgart, Jazz Open in Hamburg e il Jazz Festival Ingolstadt e vari Festival di musica classica come il Ludwigsburg Festival, Bachfest a Stuttgart e Bachwoche in Ansbach.Le collaborazione di Olivia includono la NDR Big Band, Wolfgang Haffner, Tim Garland, Gerard Presencer, Bodek Janke, Nicola Angelucci, Jean-Lou Treboux, Phil Donkin, Hadar Noiberg, Max Ionata, Matthias Schriefl e Sebastian Studnitzky. Olivia ha ricevuto numerosi riconoscimenti e borse di studio.Il Festival è sostenuto dalle massime istituzioni del territorio come: Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione dei Comuni, Regione Toscana, Provincia di Lucca e i Comuni di: Fosciandora, Camporgiano, Careggine, Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, Pieve Fosciana, a cui si aggiunge Borgo a Mozzano. Fondamentale il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Banco di Credito Cooperativo di Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Banca Mediolanum; a fianco del festival anche le aziende Guidi Gino e Idrotherm, nonché la ProLoco di Castelnuovo di Garfagnana.