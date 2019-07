Vagli di Sotto, grande successo per la corsa in montagna

Grande successo per la 12esima edizione della corsa in montagna dal Lago di Vagli a Campocatino. La gara della scorsa domenica (21 luglio) si è svolta nel comune di Vagli di Sotto ed è stata organizzata dal Gs Orecchiella Garfagnana sotto l’egida della Fidal Toscana. Un percorso duro e impegnativo, tipico della corsa in montagna, ripagato dalle bellezze naturali, dal lago con il suo bioparco e il ponte a funi sospeso, fino all’oasi naturale di Campocatino. Un successo ottenuto grazie anche alla collaborazione di volontari, associazioni enti e istituzioni del territorio. Il via alla gara è stato dato alle 9,30 nella piazza del centro storico con lo start dai microfoni dello speaker della manifestazione Marco Rovai.

La vittoria è andata al favorito della vigilia, il 'grimpeur' specialista della montagna Marco Guerrucci del Gs Orecchiella Garfagnana, con il tempo di 47 minuti e 16 secondi. Dietro di lui Alessandro Donati dell’Atletica Panaria group di Modena e Saverio Crocetti della Pro avis Castelnuovo Magra di La Spezia. Un podio con atleti provenienti da tre regioni quindi, Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, indice della rilevanza e della popolarità extraregionale dell’evento. In campo femminile la vittoria è andata a Ilaria Bianchi de La Galla di Pontedera che si è piazzata davanti alla borghigiana Erica Togneri del Gp Alpi Apuane e a Meri Mucci del Gs Orecchiella Garfagnana. Tra le veterane il podio è andato per Flavia Cristianini di Lucca Marathon e Silvia Stringari del Gs Orecchiella Garfagnana. Buona prova per Giovannetti Stefania dei Marciatori di Barga e per Carla Neri dell'Orecchiella Garfagnana in quarta di categoria.

Nella categoria Veterani uomini, dominio di Andrea Marsili della società Lucca Marathon, davanti a Camillo Campitelli dell'asd MisterCamp di Castel Frentano e Osimanti Marco, sempre della Lucca Marathon. Nella categoria veterani Argento si è imposto Gianni Moggia dell'Orecchiella Garfagnana su Toni Silvio, sempre Orecchiella, e Baldini Massimo dell'Asd Pro Avis. Tra i veterani Oro, vittoria per Rinaldo Cherubini della Asd polisportiva Madonnetta su Giuseppe Monini dell'Orecchiella Garfagnana e Vincenzo Anfuso del gruppo sportivo Zeloforamagno. Ottimi piazzamenti per gli altri atleti bianco-celesti del sodalizio Garfagnino in gara. Ottavo Michael Luongo, 11esimo Marco Gori, 13esimo Mattia Della Maggiora, 16esimo Michele Giannotti, 20esimo Paolo Micotti, 21esimo Andrea Santucci, 23esimo Luca Gabbanini, 26esimo Nicola Pennacchi, 32esimo Giovanni Ferrari, 33esimo Ivano Rugani, 35esimo Luigi Ceccarelli, 49esimo Fabrizio Lenzini, 54esimo Domenico Orsi, 62esimo Luigi Angeli, 70esimo Antonio Pelligotti e infine Enrico Borlin che ha chiuso la gara. Grande apprezzamento degli atleti per il percorso Up and down che partendo dal caratteristico centro storico di Vagli Sotto costeggia il lago per poi salire all’oasi di Campocatino, con ritorno a Vagli Sotto nella zona del bioparco e della piscina comunale. A chiudere la manifestazione la cerimonia delle premiazioni con il presidente del Gs Orecchiella Garfagnana Ezio Pierotti e le autorità, il sindaco di Vagli Sotto Giovanni Lodovici, l’assessore comunale e vice presidente del Parco delle Apuane Mirna Pellinacci. Un ricco ristoro ha congedato i partecipanti.