Il Castello torna capitale con il Barga Jazz

Riprende, dopo due anni di stop, anche il BargaJazz Contest (19 e 20 agosto), il concorso dedicato ai gruppi emergenti che vede la partecipazione di gruppi provenienti da tutta Italia e dall'estero. Particolare attenzione è dedicata all'originalità dei progetti presentati. Nell’ambito del Contest ogni anno viene assegnato un premio al miglior gruppo emergente ed un premio speciale al miglior solista dedicato a Luca Flores. (eccezionale pianista scomparso nel '95, militante nell'orchestra di Barga Jazz nelle prime edizioni del Festival).Confermata per il 18 di agosto Barga In Jazz (la festa del jazz) che vedrà il centro storico di Barga invaso da tantissimi musicisti di Jazz. La giornata, che si è ormai trasformata nel più coinvolgente appuntamento dell'estate di Barga, sarà inaugurata alle 17 dalla Large Street Band che guiderà il pubblico tra le strade e le piazze del centro storico. In ogni piazzetta si esibirà un gruppo di jazz di diverso stile, dal Dixieland alla Fusion passando per il Bebop e il Modale. Una vera e propria vetrina dei giovani gruppi di jazz provenienti da Siena Jazz e dai Conservatori ad indirizzo Jazzistico. Alle 18 il concerto di Vittorio Alinari in solo presso la Chiesa di S. Elisabetta in una cornice suggestiva e spirituale. La manifestazione si concluderà poi in serata con una grande jam session in piazza del Teatro con la resident band del BargaJazz Club: Simone Venturi, Leonardo Gnesi e Federico Cardelli.Per i concerti si alterneranno sui palchi alcuni nomi importanti del jazz italiano. Partenza l'8 ed il 9 agosto con due concerti nei giardini di Villa Moorings: Diana Torto & Trio Ammentos e Roberto Cecchetto Core Trio.Frutto di una ormai consolidata collaborazione con Aldes di Roberto Castello, l'evento a Casa Pascoli dell'11 agosto dal titolo Mbira, con la partecipazione di musicisti e danzatori in un progetto originale dedicato all'Africa.Un trio d'eccellenza quello che si esibirà il 12 agosto al Teatro dei Differenti con Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto, mentre il 13 agosto Michela Lombardi presenterà il suo nuovo progetto dedicato alla musica di Sting rivisitata in chiave jazzistica.Il Teatro dei Differenti ospiterà il 22 di agosto la Lydian Sound Orchestra di Riccardo Brazzale eletta dalla rivista MusicaJazz miglior formazione dell'anno. Collaborazioni importanti anche con il mondo dell'arte per il concerto del 17 agosto, che vedrà protagonista il gruppo Note Noire in Piazza Salvo Salvi in occasione della mostra Stare di Fabio Maestrelli a Oxo Collection – The Gallery.Dal 26 al 31 agosto nel nuovo spazio all'aperto del Parco S.Elisabetta, si terrà una serie di concerti basati su produzioni originali e presentazione di recenti lavori discografici: Alessandro Fabbri Five WInds con ospite Pietro Tonolo, il duo di Stefano Battaglia e Mirco Mariottini, Tony Cattano “Naca” Quartet, Andrea Garibaldi trio, il progetto Hermético del sassofonista Rossano Emili sulla musica di Hermeto Pascoal e la produzione En Clave de Serrat del pianista Louis Gonzàlez dedicata alla musica di Joan Manuel Serrat.Non mancherà un momento di riflessione sul difficile ruolo del musicista jazz in Italia, ma anche sui 34 anni dalla nascita del festival, affidato a Bruno Tommaso e Francesco Martinelli in una conferenza dal titolo Mission Impossible, il musicista jazz in Italia che si terrà il 24 agosto alle 18 a Palazzo Pancrazi a Barga.Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it