Barga, partita la sagra del pesce e patate

Le premesse per il successo ci sono tutte. Torna anche quest'anno a Barga, per la 38esima edizione, la Sagra del pesce e patate, il Fish and Chips Festival che ha aperto i battenti lo scorso giovedì (1 agosto) e animerà lo stadio comunale Johnny Moscardini fino al 16 agosto. Un evento atteso da tutto il territorio che si avvicina al suo quarantesimo anno con tre settimane nel segno della tradizione. Ogni sera, a partire dalle 19,30, musica, ballo e ovviamente specialità gastronomiche. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del fish & chips.