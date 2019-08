Pirogassificatore Kme, procede il processo partecipativo

Il processo partecipativo Tutti nella stessa Barga promosso dal comitato Insieme per la Libellula è in pieno svolgimento.

A ricordarlo è lo stesso comitato: "Il processo partecipativo - si legge in una nota - è nato per consentire una discussione aperta a tutta la comunità di Barga sul progetto dell’azienda Kme riguardante la realizzazione di un impianto di gassificazione alimentato a scarto di pulper e altri rifiuti industriali per autoproduzione di energia elettrica. Da poco si è conclusa la prima fase che prevedeva l’individuazione dei portatori di interesse coinvolti direttamente o indirettamente dal progetto di Kme e la successiva intervista in forma anonima. Il 18 luglio il facilitatore del processo, Matteo Garzella, ha illustrato al comitato di garanzia (Nardi per il Comune, Giannini e don Giovanni Catone per la comunità, Bertoli per la Libellula, rappresentante Kme non pervenuto) il report delle interviste facendo emergere gli argomenti più ricorrenti. Da queste interviste si sono iniziati ad individuare i temi che sono risultati di maggior interesse da parte della popolazione in merito alla questione e che diventeranno argomento di serate di approfondimento e discussione".