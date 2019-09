Salviamo le Apuane: "Futuro passa da valorizzazione grotte carsiche"

Un nuovo futuro per le Alpi Apuane che passi dalla valorizzazione delle grotte. A chiederlo è Salviamo le Apuane, per bocca del suo portavoce Eros Tetti.

"In un'Italia ricca di grotte naturali - dice - è indubbio che le Alpi Apuane abbiano il privilegio di avere alcuni tra i siti carsici più belli ed importanti d' Europa: grazie anche ad essi sulle Apuane esiste un Geoparco dell'Unesco. La Cna Turismo e Commercio ha sottolineato tramite una recente inchiesta quanto il mondo sotterraneo possa diventare un'importante attrazione turistica per i territori montani. Al momento si parla di 1 milione e mezzo di visitatori l'anno per un giro d'affari di 25 milioni di euro. Una piccola grande risorsa da promuovere e far crescere per rilanciare i territori. Nelle Apuane vi sono ben 3 grotte turistiche di grande interesse: la Grotta del Vento, l'Antro del Corchia e le Grotte di equi Terme. Come Salviamo le Apuane e come Rete dei comitati per la difesa del Ttrritorio da anni ci prodighiamo a dire che il nostro sistema di grotte non è sufficientemente promosso, soprattutto per le grotte di proprietà pubblica come il Corchia e Equi Terme. È invece frutto dell'imprenditoria privata il successo della più visitata, la Grotta del Vento, attorno a cui un imprenditore illuminato, pioniere indiscusso del turismo sotterraneo Vittorio Verole, ha creato un vero miracolo ambientale, culturale ed economico (con circa 50.000 visitatori l'anno). Molto meno forti economicamente sono l'Antro del Corchia (la grotta più estesa d'Italia) e le Grotte di Equi ma è chiarissimo che abbiano un margine di crescita ancora molto ampio. Ma tutte le Apuane sono un paradiso per chi ama il carsismo e la speleologia (oltre 1300 grotte censite e gli abissi più profondi d'italia)".