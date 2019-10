Lavori per 2 milioni al Sert di Gallicano

Una riqualificazione e un ammodernamento di una struttura che è punto di riferimento dell’intera Valle del Serchio e della Garfagnana. Si tratta della sede Asl e del Sert di Gallicano, che saranno presto oggetto di importanti lavori di adeguamento. Lo si stabilisce in una delibera dell’azienda sanitaria Toscana nord ovest che dopo aver fatto una ricognizione dell’iter procedurale dà il via alla attivazione dell’iter per la gara di appalto.