Reali: "Condizioni migliorate alla stazione di Ghivizzano"

La lettera fa particolare riferimento all'attenzione dedicata dall'amministrazione comunale e in particolare dallo stesso consigliere e dal sindaco Valerio Amadei, proprio nei confronti di questa fermata ferroviaria, con un numero significativo di interventi di ordinaria manutenzione, di taglio dell'erba e di pulizia del piazzale antistante il fabbricato viaggiatori.

"Non soltanto - dice Reali - grazie alla sinergia d'azione con la Regione Toscana, in particolare con gli assessori Vincenzo Ceccarelli e Marco Remaschi vi è stata una vera e propria trasformazione di questa linea rendendola moderna e funzionale grazie all'impiego dei nuovi treni Swing. Un'attenzione specifica è stata data soprattutto in materia di sicurezza, ottenendo l'attenzione di Rfi per il ripristino dei sistemi di illuminazione adiacenti alla banchina ferroviaria. L'amministrazione comunale ha fatto anche ulteriori richieste a Rfi chiedendo specificatamente l'installazione di una nuova pensilina in modo da aumentare il numero di posti a sedere, ma anche l'installazione di una biglietteria automatica, necessaria per acquistare i biglietti quando gli altri punti vendita sono chiusi. Del resto il numero giornaliero di usufruitori del servizio superiore alle 100 unità di passeggeri al giorno, tra cui pendolari come studenti e lavoratori, ma anche turisti, rende indispensabile l'attenzione dell'amministrazione con questi numerosi lavori di manutenzione".

"Adesso - sottolinea il consigliere comunale Stefano Reali - occorre l'intervento di tutti per garantire la sicurezza della stazione, anche dei comuni cittadini che usufruiscono dei servizi e che lo facciano con un comportamento ducato e rispettoso e il dovere di segnalare agli enti preposti eventuali atti di vandalismo o di semplice maleducazione a cui possono assistere. Occorre insistere sinergicamente con l'amministrazione provinciale perché faccia il punto sullo stato e il funzionamento delle telecamere che sono state installate tempo addietro e renderle fruibili alle forze dell'ordine. Occorre inoltre puntare sull'Unione dei Comuni nel controllo e nella prevenzione dei reati di vandalismo all'interno delle stazioni dato la precaria condizione economica in cui si trovano attualmente le province".