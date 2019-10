NoiTv spegne 30 candeline al Ciocco

Alla presenza di tanti sindaci, rappresentanti degli enti e delle forze dell’ordine, il direttore Giulio Del Fiorentino ha ricordato le tappe che dal 1989 hanno portato NoiTv ad essere la prima emittente di livello provinciale in Toscana. E’ stato poi l’amministratore delegato, Andrea Benassi, a riepilogare i dati che vedono NoiTv da anni costantemente ai primi posti di ascolto nella nostra regione. Benassi ha anche ringraziato tutti i telespettatori per il loro costante sostegno e tutti i collaboratori che, davanti alla telecamera o dietro le quinte, ogni giorno lavorano per garantire l’informazione televisiva sul territorio. Infine, il brindisi per augurare a Noitv altri 30 anni di attività.