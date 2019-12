Torna Eccopinò a Borgo a Mozzano per la sesta edizione

Nel bicchiere i Pinot Nero di 8 piccole aziende che, in anni più o meno recenti, hanno sperimentato questo difficile e fascinoso vitigno nordico in quattro valli appenniniche della Toscana: Lunigiana, Garfagnana, Mugello e Casentino. Una sfida all’inizio giudicata stravagante e perfino folle dagli osservatori, ma che col tempo sta dando risultati sempre più interessanti. “Alcuni di noi - sottolinea Cipriano Barsanti, presidente dell’associazione - sono ormai alla ventesima vendemmia e altri ci si stanno avvicinando. Le viti stanno raggiungendo la maturità produttiva e ognuno di noi sta migliorando l’intesa con le proprie parcelle e le proprie vinificazioni. Martedì la parola passa al bicchiere”.

