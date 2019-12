A Vetriano la troupe di Alberto Angela

Il teatrino di Vetriano ancora una volta protagonista su Rai Uno. Lo si deve alle telecamere della trasmissione Passaggio a nord ovest di Alberto Angela che hanno fatto visita al gioiello nel comune di Pescaglia. Galeotta è stata l’opera di Giacomo Puccini che è anche particolarmente cara al Teatrino poiché proprio con Tosca nel 2008 è iniziata la collaborazione con l’Accademia del Teatro alla Scala.

Nei laboratori scaligeri furono realizzati i costumi e le scene dell’opera che andò in scena alla presenza di dirigenti dell’Accademia e con la prestigiosa presenza alla prima rappresentazione di Simonetta Puccini. L’interesse dimostrato da Alberto Angela e dalla regista Daniela Franco rendono soddisfatta la soprintendente Loredana Ciabatti per decenni di incessante e fruttuoso impegno nel Fai a Lucca. La puntata con Vetriano andrà in onda sabato (7 dicembre) alle 15.