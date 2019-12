I misteri di Leonardo nel libro di Pietro Paolo Pighini

In occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci sono state tante le iniziative e le pubblicazioni, anche a Colognora di Pescaglia nella sala convegni del Museo del Castagno si è tenuta la presentazione del libro La Gioconda e il segreto di Leonardo di Pietro Paolo Pighini.

Pietro Paolo è un ingegnere civile di Castiglione Garfagnana che durante gli studi ed in particolare dei calcoli matematici di Leonardo da Vinci, si soffermò sulla Gioconda sicuramente uno dei quadri più conosciuti al mondo, scoprendo che dalla proporzione dell’altezza con la larghezza di quella tavola di pioppo che accoglie il capolavoro, si poteva ricavare la data di nascita di Leonardo, una “firma” nascosta del maestro?

Questa intuizione innescò in Pietro Paolo una grande curiosità e per ben otto anni ha ricercato e studiato le maggiori opere di Leonardo e naturalmente in particolare quello della Gioconda per cercare i molti misteri celati nel dipinto.

Il volume e l’autore sono stati presentati da Domenico Bertuccelli e dalla professoressa Piera Teglia ad un numeroso pubblico, in una serata dove non sono mancate le mondine e i cenci di neccio offerti dal museo del castagno.