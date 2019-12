Ponte sull’Edron, affidato il progetto di consolidamento

Il ponte sul torrente Edron in località Piastrella nel comune di Camporgiano, sarà messo completamente in sicurezza. Il primo passaggio, dopo che la Provincia ha ottenuto fondi per 330mila euro per l’opera di consolidamento dell’infrastruttura dove corre la strada regionale 445, è stato affidare allo studio tecnico dell’ingegner Domenico Mei, per un totale di circa 19.300 euro, la progettazione e la direzione degli interventi necessari a risolvere le criticità.

Nei mesi scorsi, infatti erano stati alcuni lavori di somma urgenza per il consolidamento del ponte. L’intervento si era reso necessario a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia nel novembre scorso da cui sono state rilevate diffuse lesioni nella pavimentazione stradale con abbassamento di alcuni centimetri della parte centrale della fondazione stradale ma i lavori di consolidamento dovranno proseguire.

Inoltre, a seguito della pulitura del ponte dalla vegetazione che vi era cresciuta intorno, è stato constatato che i singoli elementi strutturali si stavano lentamente allontanando l’uno dall’altro, causando una potenziale situazione di pericolo per la sicurezza della viabilità.

Vista la situazione di estrema urgenza, i lavori erano stati eseguiti immediatamente dalla ditta Serchio Pali Srl per un totale di poco meno di 49mila euro. I lavori avevano riguardato la pulizia e la riparazione delle solette attraverso l’utilizzo di speciali resine e la messa in opera di alcuni tiranti con reticoli di profilati metallici al fine di contenere il movimento delle strutture portanti. Messo in sicurezza il ponte, i lavori però non sono finiti, così come per molti altri viadotti della nostra provincia. E ora con il progetto potranno partire quelli più importanti.