Asl, l’albero di Natale più bello è degli amministrativi della Valle del Serchio

Sono stati gli operatori del centro amministrativo della zona distretto della Valle del Serchio ad aggiudicarsi il primo premio del concorso Un albero per Natale promosso dall’azienda Usl Toscana nord ovest per il proprio personale.

La partecipazione è stata molto ampia, con 163 adesioni (di gruppi anche molto numerosi) da tutti i territori dell’Azienda, e la giuria ha assegnato il primo posto all’albero dal titolo Pontardeto… a km 0 della Valle del Serchio.

Il premio per l’albero più originale è andato al Planatalbero eseguito da Salute mentale adulti della Zona pisana.

Il riconoscimento per l’albero con il miglior messaggio natalizio è stato consegnato a Un albero di libri del pronto soccorso di Fivizzano.

Menzioni speciali sono poi andate agli alberi realizzati dal day hospital oncologico di Carrara, dalla struttura di anestesia e rianimazione del Versilia, dalla pediatria di Cecina, dalla salute mentale adulti di Carrara, dal settore materno infantile dell’Elba, dal blocco operatorio dell’ospedale San Luca di Lucca, dalla chirurgia ambulatoriale – endoscopia digestiva dell’ospedale Lotti di Pontedera, dalla struttura di miglioramento dei processi di Lucca e Pisa, dall’endoscopia interventistica dell’ospedale Versilia.

L’obiettivo era quello di valorizzare quella che ormai è una tradizione in molte strutture aziendali in occasione delle feste natalizie: rendere il proprio luogo di lavoro ancora più piacevole ed accogliente, con un albero ben decorato, come ulteriore segno di attenzione per l’utenza e di passione per la propria professione.

Iniziative come queste possono infatti contribuire a migliorare i rapporti in ambito aziendale e con i cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari e pertanto sono sicuramente meritevoli di attenzione da parte dell’azienda, che ringrazia tutti i settori che hanno partecipato all’iniziativa.