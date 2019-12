Borgo, Bertieri: “Si intervenga nelle frazioni senza illuminazione”

Un’altra frazione di Borgo a Mozzano completamente al buio. La segnalazione arriva dall’esponente locale della Lega Yamila Bertieri, eletta in Consiglio comunale nella fila della lista civica Orgoglio comune. “La frazione in questione è Pian della Rocca, precisamente in via Ludovica 5 – spiega – una stradina secondaria che parte dalla via principale e arriva a delle case per poi continuare fino alla località Casali”.

“Erano stati promessi nuovi punti luce – attacca la rappresentante dell’opposizione – ma ad oggi, come segnalato da molti cittadini, niente è stato fatto e tutto questo tratto è al buio nonostante sia una via comunale: si tratta infatti della vecchia strada che portava a Rocca”.

“Si parla tanto di sicurezza, di innovazione e di miglioramento della qualità della vita per i cittadini ma, poi le azioni lasciano a desiderare – insiste Bertieri -. Mi auguro un rapido intervento per tutte le frazioni ad oggi coinvolte in questo problema: le prime case di Turrite Cava che da oltre 20 anni aspettano un palo per la luce pubblica, Pian di Gioviano nel tratto che interessa l’ingresso della Protezione civile e l’incrocio dove si trova Forma Mobili, località Casone e ora Pian della Rocca”.

“Spero – conclude la consigliera – non ve ne siano altre”.