Viabilità forestale, risorse dalla Regione per Vagli

Sono in arrivo a Vagli risorse per 500mila euro dalla Regione Toscana. Il finanziamento è stato riconosciuto all’amministrazione comunale al fine del completamento di un progetto di viabilità forestale che completa un’infrastruttura che parte dal Comune di Careggine (località Via Nova) e arriva a Vagli Sotto.

Il contributo va ad aggiungersi ad altre risorse che l’amministrazione comunale aveva già a disposizione e che, con i fondi regionali, raggiunge la ragguardevole cifra di 1 milione di euro.

“Vorremmo ringraziare l’assessorato all’agricoltura e foreste della Regione Toscana – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – che, dopo sopralluoghi con i propri tecnici, ha ritenuto anche questa opera meritevole d’interesse e ammessa al finanziamento”.