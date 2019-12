Pescaglia si accende con la fiaccolata di Natale

A Pescaglia, domani (22 dicembre), alle 19,30, si svolgerà la fiaccolata in attesa del Natale, festa di luce e di gioia.

La fiaccolata partirà dall’oratorio del Carmine, posto nel cuore dell’antico borgo di Pescaglia e raggiungerà la chiesa parrocchiale, transitando lungo la via di Fornastro, dove sono allestiti i Presepi nelle Marginette.

Da alcuni anni a Pescaglia vengono realizzate diverse scene che ripropongono una lettura dei Vangeli dell’infanzia di Gesù, dall’annunciazione alla fuga in Egitto. Presepi vengono allestiti anche nei giardini e in angoli suggestivi del paese.

L’arcivescovo Paolo Giulietti, in occasione di questa manifestazione ha indirizzato agli amici del Presepe di Pescaglia, un proprio messaggio. “Nel presepe – ha scritto – viene celebrata la carne che il verbo di Dio ha fatto propria, cioè la nostra umanità, con i suoi mestieri, le sue case, i suoi paesaggi, i suoi personaggi: nessuno e niente ne è escluso, a partire dai semplici e dai poveri, che detengono la maggiore rappresentanza”.

Un paese che veste e s’illumina del presepe, allora non può trascurare chi soffre e chi vive nella prova. “Apprezzare il presepe – spiegano gli organizzatori – non si limita quindi all’estetica e alla tecnica con la quale viene realizzato, ma in un impegno a diventare più umani, in mondo dove i valori della solidarietà, dell’accoglienza e dell’amicizia, spesso sono messi in discussione. Illuminare il paese con le luci del presepe, non è per rendere magico questo momento, ma per imparare a riconoscere la presenza di Cristo nella vita dell’uomo”.

La fiaccolata avrà l’accompagnamento musicale di Michele Orsi e Michela Aliberti, che suoneranno i caratteristici strumenti del Natale, Cornamuse e organetto. Sulla piazza della Chiesa verranno serviti diversi prodotti gastronomici della nostra terra: mondine, necci con ricotta, castagnaccio, farro, panini caldi, torta di pepe, Vin Brûlé e altre bevande calde.