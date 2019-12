A Pieve Fosciana il presepe va anche in bicicletta

A Pieve Fosciana, paese del presepio per eccellenza, la magia del Natale è ancora più speciale che altrove. Sì perché la notte di Natale dopo la Messa di mezzanotte ci sarà l’apertura dello storico presepio meccanico e la mostra dei presepi e diorami di Pieve Fosciana, giunta alle 33esima edizione.

Molti i presepi in mostra in questo Natale 2019: saranno circa 35. Diorami e presepi saranno protagonisti di un percorso espositivo tutto nuovo. Si potranno ammirare scene della vita di Gesù dall’Annunciazione, la ricerca dell’alloggio, l’annuncio dell’angelo ai pastori, la fuga in egitto le molte scene delle natività in stile palestinese e il popolare come i diorami che riproducono scorci di Pieve Fosciana e della Garfagnana e anche un diorama con Papa Francesco davanti al presepio, per poi passare alla sezione dei presepi aperti anch’essi in stile popolare e orientale.

Novità assoluta di questo Natale 2019 è il presepio che si illumina pedalando o meglio “il Presepio in Bicicletta” (nato da un’idea degli amici presepisti di Castelfiorentino ): il presepio è allestito con statue a grandezza naturale al cui finaco è posizionata la bicicletta: il visitatore potrà salire in bicicletta e iniziando a pedalare attraverso dei fari collegati alla bicicletta illuminerà tutta la scena della Natività.