Giovani, bando per un tirocinio all’Unione dei Comuni

È indetta dall’Unione Comuni Garfagnana una selezione pubblica per titoli e colloquio ai fini dell’attivazione di un tirocinio non curriculare della durata di sei mesi rivolto ai giovani.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: residenza in un Comune componente l’Unione Comuni Garfagnana almeno dal 1 gennaio 2019; età compresa tra i 18 anni ed i 30 anni (non compiuti alla data di pubblicazione del bando); cittadinanza italiana (salvo cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001); essere inoccupati; essere iscritti al Centro per l’impiego; non aver avuto o non avere in corso rapporti di lavoro, di collaborazione retribuita a qualunque titolo o tirocinio non curriculare con l’Unione Comuni della Garfagnana ed i Comuni componenti; non avere esperienze lavorative pregresse documentate, né attività precedenti di tirocinio non curriculare, nelle mansioni inerenti il tirocinio; essere in possesso del diploma di scuola superiore.

E’ prevista una presenza di 30 ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze dell’ufficio ospitante e al tirocinante è corrisposto un importo di 500 euro mensili lordi, a titolo di rimborso spese forfettario.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modulo allegato al bando e in conformità alle sue prescrizioni, dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del giorno 15 gennaio prossimo.

Il colloquio tecnico verterà sull’ordinamento degli enti locali. Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono pubblicati all’albo pretorio online dell’Unione Comuni Garfagnana e sul sito internet www.ucgarfagnana.lu.it.