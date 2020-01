Il 9 febbraio torna il grande evento della Ciaspolata a Careggine

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti dell’inverno in Valle del Serchio. Torna domenica 9 febbraio la Ciaspolata della Garfagnana sulle nevi delle Alpi Apuane, giunta alla sesta edizione.

Un tuffo nel bianco della natura per grandi e piccini, quello che si terrà in località Vianova sul Monte La Cima con partenza alle 9,30.

Il costo di iscrizione è di 10 euro senza il noleggio delle ciaspole e di 15 euro con le ciaspole. Per i gruppi di almeno 10 persone l’iscrizione va fatta entro il 5 febbraio con pagamento con bonifico bancario. Per tutti gli altri l’iscrizione e il pagamento potranno essere fatti direttamente il giorno della partenza entro le 9,15.

Tre i percorsi previsti, rispettivamente di 3, 4,5 e 7,5 chilometri.

Per tutti i gruppi partecipanti con almeno 20 iscritti ci sarà un cesto con prodotti tipici della Garfagnana (supercesto per i gruppi che provengono da fuori regione). A tutti gli iscritti verrà consegnato un gadget personalizzato con una stampa ricordo della ciaspolata.

Tra tutti gli iscritti sarà estratto un soggiorno di un weekend con mezza pensione per due persone in un albergo a Careggine. Per tutti gli iscritti al termine del percorso ci sarà il ristoro finale.

Per informazioni e iscrizioni Associazione Monte Sumbra (0583.661061), Ufficio Informazioni Turistiche Garfagnana (0583.65169), Asd Marciatori Morianesi (338.2245909).