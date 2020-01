Al Ciocco cena e dj set per il veglione di Befana

Piatti della tradizione, giochi per bambini e dj set. Domenica (5 gennaio) la Befana arriva alla Taverna dello scoiattolo per il veglione nel bosco. Una grande festa davanti a un camino acceso, la tavola imbandita, una baita di legno immersa nel verde e la suggestiva location di un rifugio a mille metri di altezza sulla living mountain della tenuta de Il Ciocco. Il veglione inizierà dalle 20 con dolci tipici, musica e intrattenimento per i più piccoli.

La Befana rivive a Barga ogni anno il 5 e 6 gennaio. La festa inizia nel pomeriggio della vigilia, quando la simpatica vecchietta parte dalla propria casa di legno di Pegnana, sulla montagna barghigiana, dove dal 2004 ha la sua “residenza ufficiale”, per arrivare nel centro storico della cittadina. Ad attenderla centinaia di bambini in costume da befanotto. I festeggiamenti proseguono fino ad arrivare poi alla Taverna dello scoiattolo: chi si presenterà travestito da befana potrà partecipare al concorso, con la possibilità di vincere un premio la sera stessa.

Il veglione alla Taverna dello scoiattolo si apre con caldi antipasti serviti davanti al camino: dal lardo su focaccine calde alla polenta al forno con formaggio Bagiolo e salsiccia, fino ai pecorini con confetture dell’azienda locale Maestà della Formica, per proseguire con manzo di pozza con insalatina di finocchio selvatico, prosciutto al coltello, pastrami della Taverna con stracchino e fiori di zucca ripieni. A tavola viene servito risotto con crema di funghi e salsiccia, maialino cotto al forno a legna in bellavista, tagliata di manzo alla brace con rapini saltati e patate al cartoccio. Immancabili i dolci della befana e a tarda notte le mondine per tutti, abbrustolite sulla brace dei camini accesi.

La festa prosegue con dj set e cocktail bar per i più grandi e intrattenimento con area giochi dedicata per i più piccoli. Tutti i partecipanti alla cena hanno diritto a uno speciale sconto del 20 per cento sull’alloggio per la notte del 5 gennaio nelle strutture ricettive della Tenuta: dal boutique hotel Monteceneri, recentemente ristrutturato con materie prime locali, agli Chalet in legno che possono ospitare fino a 5 persone, fino ai budget hotel Belvedere e College. Il 6 gennaio la Befana incontra adulti e bambini proprio a Pegnana: in programma sorprese, giochi, piccoli doni e specialità locali, fra le quali anche il tipico biscotto secco, chiamato proprio “La Befana”, preparato secondo una ricetta antica durante le feste natalizie.

Il costo della cena delle 20 con successiva festa è di 40 euro a persona, 30 euro per i più piccoli. L’ingresso solo al party dalle 23 è di 15 euro con bevuta inclusa. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0583 719242 o 3666604737 oppure inviare un’email all’indirizzo locanda.allaposta@ciocco.it.