Lavori al ponte della Tambura, Simonini ‘sfida’ Puglia

Ponte Tambura, Simone Simonini invita l’ex sindaco di Vagli, Mario Puglia a un confronto pubblico.

“Dopo le provocazioni social ricevute – dice l’esponente di Cambiamo! – ribadisco per l’ennesima volta che oltre un anno fa mi rivolsi alla Provincia di Lucca interrogando l’ente su varie situazioni ritenute critiche in Medievalle e Garfagnana tra cui il manufatto del ponte Tambura. Siccome è di prioritaria importanza la sicurezza dei cittadini e lavoratori avrei ben accolto un tavolo tra l’amministrazione comunale di Vagli, la Provincia e il comitato di cittadini per armonizzare questo contesto. Una forma di intermediazione per limitare future ripercussioni per abitanti e lavoratori, poiché tutti sapevano che il ponte allo stato attuale avrebbe avuto una durata limitata, risultando prioritaria una sua demolizione e ricostruzione in toto“.

“Questa azione, al contrario – ricorda Simonini – non fu presa bene dal precedente sindaco di Vagli. Una distrazione amministrativa? O voglia di non ammettere l’evidenza? Non so rispondere, ma rimane sconcertante tutta la dinamica dei fatti. Mentre chiedevo maggior attenzione e sicurezza per tutti, altri mi dicevano che avrei dovuto farmi gli affari miei. Per questo, in ragione di fatti accertati, invito Mario Puglia ad un confronto pubblico sulla questione ponte Tambura, lasciando finalmente parlare i documenti”.